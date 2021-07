Con aumento, inició el pago de sueldos a estatales

Lunes, 26 de julio de 2021

Tal como definiera y comunicara el gobernador Gustavo Valdés, entre este lunes 26 y el viernes 30, se ejecuta el cronograma de pago de sueldos de julio con aumentos a los agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial. Los incrementos de haberes benefician a todos los sectores.







El primer tramo del cronograma salarial comienza este lunes 26, para los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1; este tramo está disponible desde el sábado 24, a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA.



El pago continúa este martes 27, para los activos, jubilados y pensionados con DNI finalizados en números 2 y 3; el miércoles 28, percibirán aquellos con documentos terminados en 4 y 5:



El jueves 29 será el turno para los agentes con sus documentos terminados en 6 y 7; y el viernes 30, finaliza el cronograma de pago de sueldos de julio para quienes tengan sus DNI terminados en 8 y 9.



Aumentos para todos los sectores







MEDIDAS DE RECOMPOSICIÓN DEL SALARIO Julio 2021











MEDIDAS A PARTIR DE JULIO











PLUS EXTRAORDINARIO POR ÚNICA VEZ











Se abonará un monto de $20.000 por única vez y en dos tramos.







$5.000 en el mes de julio.



$15.000 en el mes de agosto.







La medida alcanza a estatales activos, jubilados y pensionados.















ADICIONAL MENSUAL REMUNERATIVO (Plus Unificado)







Se eleva el monto de este plus, en $1.500.







A partir de JULIO, pasará de $14.150 a $15.650 neto de bolsillo.







Se abonará a partir de la próxima semana.







La medida alcanza a estatales activos, jubilados y pensionados.











SECTOR DOCENTE







Mes de JULIO:







§ Se incrementa el sueldo básico en $1.500, de la siguiente manera: $750 nuevos y, por otra parte, blanqueo de $750 del Fondo Compensador Provincial, código 171.







§ Se incrementa $1.500 el Fondo Compensador Provincial siguiendo el criterio FONID, hasta dos cargos.











SECTOR ADMINISTRACIÓN CENTRAL (No incluye docentes, ni Seguridad)







Estos incrementos son de carácter remunerativos:







Mes de JULIO:







§ Incremento de 10% la asignación de clase de todas las categorías.







§ Se incorporan $500 netos de bolsillo al concepto 134 para la escala única de remuneraciones y categorías 030, 120 y 180.











SECTOR VIALIDAD PROVINCIAL







Mes de JULIO:







§ Aumenta 10% el Sueldo Básico.











SECTOR SEGURIDAD







Mes de JULIO:







§ Incremento de 7% el Valor Punto.







§ Se eleva el mínimo garantizado en 7% (el mínimo garantizado toma como referencia el grado de cabo de policía).











MEDIDAS A PARTIR DE JUNIO











En las decisiones tomadas por el Sr Gobernador, se incluyen medidas de alance general y particular.







Cabe recordar que en el mes de JUNIO se incrementaron las asignaciones familiares pasando de:







$3.500 a $5.000 por hijo.







$5.000 a $7.000 por persona con capacidades diferentes a cargo.











INVERSIÓN TOTAL ANUAL: 5.500 MILLONES DE PESOS