“La verdadera fuerza de ECO+Vamos Corrientes está en la mujer correntina”

Lunes, 26 de julio de 2021

La Red de Mujeres Correntinas que agrupa a la militancia femenina de diversos partidos políticos concretó este domingo un encuentro con estrictos protocolos sanitarios en un amplio salón de la capital provincial, en vista a la campaña electoral que llevan adelante para las elecciones de este 29 de agosto.





Allí estuvieron las candidatas a legisladoras del frente electoral que impulsa la reelección del gobernador Gustavo Valdés, quien en la ocasión aseguró que “la verdadera fuerza de ECO+Vamos Corrientes está en la mujer correntina”. Alentó así el Mandatario a trabajar para “construir juntos el futuro”.



El encuentro, donde también estuvo el intendente Eduardo Tassano, tuvo lugar en avenida Maipú 3841 de la ciudad de Corrientes e inició a las 19 con el especialista en comunicación política Andrés Rabossi, quien ofreció allí una charla sobre “cómo serán las campañas electorales en tiempos de Cvid-19” y entre varios aspectos técnicos, defendió “la solidez del argumento de continuar la buena gestión de Gustavo Valdés”, según un estudio de opinión realizado recientemente por el consultor.



Luego subieron al escenario, siempre cuidando todos los protocolos sanitarios, las candidatas a legisladoras provinciales de ECO+Vamos Corrientes. Así fue que primeramente Valeria Pavón dijo a las presentes que es “un desafío” representarlas como mujer, pero también desde la juventud. Luego sostuvo que “las mujeres tenemos cargas sociales que los hombres no” y habló de “hipermachismos” de la sociedad. “Este Gobierno provincial se ocupa de ESI y está abriendo un abanico de oportunidades a los jóvenes”, señaló luego sobre su función como Directora provincial de la Juventud.



Seguidamente la diputada provincial y candidata a la reelección, Albana Rotela hizo lo propio agradeciendo a Cristina Garro “por todo lo que hace por la mujer correntina”. Y sostuvo que “nosotras las mujeres somos las que inculcamos los valores a nuestra familia y que la sociedad necesita”. Reclamó la paridad de género, sosteniendo que “tiene que salir la ley en la Provincia y nosotras tenemos que dar el debate en la Legislatura”.



Luego, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Andrea Giotta, quien también integra la lista de diputados de ECO+Vamos Corrientes, habló de la militancia política desde la perspectiva de la mujer, afirmando que “todas somos importantes y todos los esfuerzos valen”.



Por su parte, Any Pereyra sostuvo que “todas somos políticas” y advirtió que “la política define el futuro de todas las mujeres”. La diputada provincial que va por su relección encabezando lista, agregó que “el mensaje político de este espacio tiene como protagonista a la mujer”. Y arengó: “Este es el momento”, asegurando que “hay oportunidades para todos y las mujeres debemos ocupar los espacios”.



En tanto, a su turno, Tassano remarcó que “pudimos construir una relación inédita, lo histórico es que pudimos trabajar en conjunto”, en referencia al vínculo institucional entre los gobiernos municipal y provincial. “Tenemos una gestión municipal con mucha presencia de jóvenes, entre los cuales muchas son mujeres”, también destacó el jefe comunal que va por su reelección, pidiendo a las mujeres presentes: “Ayúdennos a seguir cambiando la ciudad junto a Gustavo Valdés”.



Seguidamente, el viceintendente Emilio Lanari pidió “un fuerte aplauso para nuestras candidatas a concejales” y valoró “la militancia de la mujer”. Luego resaltó el rol de la misma “en la vida y la familia”.



Cabe señalar que también estuvieron presentes en la ocasión Cristina Garro y Doris Bozzone, esposas de Valdés y Tassano, respectivamente, como así también las candidatas a concejales Gabriela Gauna, Mercedes Mestres, Melisa Mecca y Cecilia Ojeda Duarte, además de legisladoras provinciales y municipales.



Al cerrar el encuentro, Valdés sostuvo que “la verdadera fuerza de ECO+Vamos Corrientes está en la mujer correntina”. Seguidamente estimó que “si sumamos la fuerza de las funcionarias de la Provincia con la fuerza de las funcionarias de la Municipalidad es incalculable”. También ponderó la militancia de las mujeres en los barrios, como así también “el nivel de actividad en las redes” que las mismas tiene en relación a temas políticos.



Así es que luego Valdés explicó la importancia de la comunión entre Provincia y Municipio en la Capital, tras desencuentros políticos hasta el 2017. “No construye que sigamos peleando, no sirve la grieta”, sentenció para ratificar su compromiso de continuar otros cuatro años de trabajo en conjunto con Tassano, tras lograr ambos la reelección este 29 de agosto.



Al referirse a la lucha contra la pandemia, el Mandatario reconoció “el trabajo maravilloso” que realiza el personal de salud en general, pero principalmente el de médicas, enfermeras e hisopadoras.



Por otra parte, sostuvo que “estamos transformando a la provincia de Corrientes” en referencia al desarrollo de infraestructura “para generar trabajo, porque no se sale adelante con planes sociales”.



“Tenemos objetivos claros y posibles y este espacio político viene a construir la Corrientes del futuro”, sostuvo y culminó instando a “construir juntos ese futuro”.