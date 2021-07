Valdés inauguró la planta de nuez pecán en Lavalle

Domingo, 25 de julio de 2021

“Queremos ser los mayores productores de la Argentina”, dijo el mandatario al significar el impacto de esta inauguración, que apunta a un verdadero desarrollo económico y productivo para la provincia. Posteriormente, se trasladó a Santa Lucía, donde entregó de bienes de capital a emprendedores locales.





El gobernador Gustavo Valdés encabezó el acto de inauguración de la planta Yvapó Chocolates en la localidad de Lavalle. Ubicada sobre Ruta Provincial 27, se trata de un mega emprendimiento dedicado al procesamiento de la nuez pecán, que comenzó hace 8 años y hoy lleva 500 hectáreas plantadas con más de 4.200 árboles. La fábrica representa una continuidad en el trabajo de agregar valor al producto en nuestro propio suelo, clave para generar riqueza y terminar la cadena de producción.



“Sin dudas el pecán es el futuro, por eso desde el Gobierno de Corrientes, nos comprometemos a sumar más de 300 hectáreas para continuar potenciando las plantaciones en esta región de la provincia. Queremos ser los mayores productores de la República Argentina”, puso de relieve Valdés luego del tradicional corte de cintas.



El mandatario calificó de “día histórico” por todo lo que significa esta inauguración, una nueva apuesta en una de las mayores plantaciones comerciales de nuez pecán del país. “Verdadero desarrollo económico y productivo para la provincia”, subrayó al respecto.



Desde Lavalle, a partir de los nogales, se generan 40 productos que ya se comercializan en Arabia Saudita y Rusia, y próximamente llegarán a los Países Bajos, Italia y Alemania, llevando la nuez pecán al mundo.



Esta planta de procesamiento forma parte del grupo Pecán Argentina SA, firma que tiene en Lavalle y Goya una de las mayores plantaciones comerciales de nuez pecán, un alimento con alto valor nutricional y altísima demanda nacional e internacional. Un proyecto que apunta al agregado de valor, abierto a la participación de los productores de la zona.



Cabe resaltar que el Programa “Desarrollo Productivo del Cultivo de la Nuez Pecán en la Provincia de Corrientes” ya se desarrolla en la cuenca que abraza a los departamentos de Esquina, Goya, Lavalle y Bella Vista. En una primera etapa, se llegó a una suma de 120 nuevas hectáreas afectadas, alcanzando a 100 nuevos pequeños productores beneficiados con esta política provincial.



La plantación de pecanas logra varios objetivos fundamentales para el desarrollo sustentable y sostenido en el tiempo, no solo de las familias beneficiarias del proyecto sino también de las microeconomías regionales, y, a su vez, brinda una visión de largo plazo para mutar la perspectiva y educación de la población en materia de producción agrícola como sustento de vida.



Así, reducirá la dependencia de monocultivos, generará estabilidad y reducirá costos en el largo plazo por cuanto el Pecán logra grandes rendimientos por hectárea y se proyecta a 100 años.



Gobernador Valdés



Al referirse a la iniciativa de nuez pecán en Lavalle, Valdés dijo que “decidimos sumarnos como Gobierno provincial para que haya una alternativa diferenciadora para nuestro campo correntino, en el cual tenemos muy buen suelo para la forestación, la ganadería, el tabaco, el pimiento, el tomate, pero vimos ahora una alternativa altamente importante”.



El Mandatario sostuvo que la nuez pecán “es un producto de excelencia a nivel mundial con una demanda verdaderamente increíble”. Y consideró las 500 hectáreas plantadas en el lugar, indicando que “decidimos sumarnos mediante un convenio y salir a promocionar que se plante nuez pecán en toda la zona del paralelo 30, mediante un plan específico”, argumentando que “el Estado es quien tienen que generar las condiciones para que los pequeños productores tengan también la posibilidad de plantar nogales”. En este sentido, indicó que ya se avanzó en 120 hectáreas más, pero “este año nosotros vamos a financiar la posibilidad de plantar más de 300 hectáreas en la zona”.



“Y el año que viene ojalá que sigamos con este programa para poder hacer que los productores de toda la zona planten el doble y de esa manera los correntinos tener la posibilidad de ser los mayores productores de nuez pecán de la Argentina”, afirmó luego.



Y sostuvo que “lo hacemos convencidos de que podemos trabajar la tierra, que tenemos un suelo bendito, y que solamente con trabajo y sacrificio podemos salir adelante”. Seguidamente insistió: “Estamos convencidos de que el Estado tiene que ser el que genere las condiciones para que los empresarios puedan generar trabajo genuino”. Y consideró que “hoy aquí, ocho años de trabajo están pudiendo generar estas fuentes de trabajo”, detallando que son 70 puestos “con más posibilidades hacia el futuro”.



“Soy un convencido que la Argentina tiene muchas posibilidades de salir adelante, pero fundamentalmente que Corrientes tienen una gran posibilidad de crecer, juntos, trabajando el sector público con el sector privado, para lograr construir lo que todos queremos”, afirmó Valdés, quien reconoció sentir “orgullo por este emprendimiento”.



Intendenta Lucrecia Vásquez



“Este es un día histórico para los lavallenses”, dijo sin dudar la intendenta Lucrecia Vásquez, resaltando que este emprendimiento familiar le da un fuerte impulso a la economía de toda la región. “Esta es una obra que recién empieza y que luego de unos años estará finalizado, proyectada por la gran familia Pecán”, manifestó.



Vázquez ponderó además que exista un trabajo mancomunado para respaldar a esta empresa a fin de que siga creciendo y en ese sentido declaró que desde el municipio “vamos a estar brindando todos los mecanismos de promoción y cursos de capacitación, como para que el beneficio también se de a los pequeños productores de Lavalle y que se genere mano de obra para nuestra gente”.



La jefa comunal tuvo un párrafo aparte para destacar la presencia del gobernador Gustavo Valdés y agradecerle todo el apoyo que brinda al municipio, con obras que avanzan de la mano de la Provincia, mencionando entre ellas la del Puente que se construye en Lavalle, una obra vial estratégica muy anhelada, además de las realizadas en el Hospital local, entre otras, que redundan en beneficios para toda la zona.



Intendente Osella



Tras felicitar a la empresa y desearle el mayor de los éxitos en su nivel de producción y comercialización, el intendente de Goya, Ignacio Osella, remarcó la gran inversión para Lavalle y Goya para una alternativa productiva como la nuez pecán que no tiene techo para toda la región. “Es un alimento sano, con gran demanda mundial, que está asegurada. Es dar trabajo, mano de obra y posibilidades de crecimiento para los pequeños y medianos productores de la zona”, aseveró.



“Es un orgullo poder decir que esta producción se manufactura acá en Lavalle y se exporta al mundo”, consideró el intendente, dejando en claro que esta empresa va a contar con todo el apoyo tanto de su comuna como del gobierno provincial.



Dominicus Rohde



En tanto, el máximo responsable de la planta Yvapó Chocolates, Dominicus Rohde, además de mostrar su alegría por la inauguración, agradeció de manera especial el apoyo del gobernador Gustavo Valdés y todos los que hacen posible que la nuez pecán de Lavalle llegue al mundo y que esta zona se transforme en uno de los cinco mejores puntos de producción pecán en el mundo.



Nosotros no estamos produciendo nueces en nuestras 400 hectáreas plantadas,



Rohde detalló que se trabaja con 4.200 árboles en casi 500 hectáreas plantadas. “Ya tuvimos dos cosechas exitosas y las nueces de Lavalle ya se exportaron a Arabia Saudita y Rusia y el 5 de agosto saldrá un primer embarque hacia Holanda y desde allí también nuestros productos se venderán en Italia y Alemania. La nuez de Lavalle llega al mundo entero”, dijo con orgullo y satisfacción.



Mencionó además que, además del importante número de personas que trabajan en la planta, produciendo más de 40 productos derivados del pecán, de manera indirecta se genera empleo para más de 250 personas y se tiene proyectado crear otros 500 puestos para los próximos años.



Presencias



Participaron del acto, los ministros, de Seguridad, Juan José López Desimoni, de Desarrollo Social, Adán Gaya y de Justicia, Buenaventura Duarte, la intendenta municipal de Lavalle, Lucrecia Vásquez, el intendente de Goya, Ignacio Osella el propietario de la fábrica Yvapó Chocolates, Dominicus Rohde, legisladores nacionales y provinciales, jefes comunales de localidades vecinas y demás autoridades.



Entrega de bienes de capital a emprendedores de Santa Lucía



Al proseguir con su recorrida por el interior provincial, el gobernador Gustavo Valdés, con parte de su comitiva oficial, arribó a la localidad de Santa Lucía, donde presidió la entrega de bienes de capital en el marco del programa “Emprendedores Somos Todos”, en un acto desarrollado en las instalaciones del Club Español.



En la oportunidad, fueron 22 los emprendedores locales beneficiados, quienes recibieron herramientas e implementos consistentes en cocinas industriales, heladeras exhibidoras, motoguadañas, hornos pasteleros, compresores de 50 litros, soldadoras, hormigoneras, esquiladoras, hornos pizzeros, balanzas digitales, camillas para masajes, amoladoras, heladeras exhibidoras y freidoras.



“Es un gusto estar acompañándolos y entregarles estos elementos para reforzar y potenciar el trabajo de ustedes”, expresó Valdés al dirigirse a los presentes.



El gobernador destacó luego que este es un programa que se ejecuta con el objetivo de darles a los emprendedores de Corrientes “impulso, mucha fuerza y empuje”, además de las herramientas necesarias para que “puedan progresar y ayudar a la economía familiar”.



“Los vamos a estar acompañando siempre para darle forma a sus sueños, a esas ganas que ponen de salir adelante, aún en momentos difíciles como el que nos toca transitar”, acotó Valdés, instándolos además a no “bajar los brazos” y a seguir por este camino para que sus emprendimientos crezcan.