Las Ferias de la Ciudad recorrerán distintos barrios, plazas y paseos céntricos

Lunes, 26 de julio de 2021

Los feriantes se ubicarán en los barrios Mil viviendas, Laguna Seca, Libertad, Centro, Berón de Astrada, La Cruz, Santa Maria, Santa Teresita, Aldana y el paseo Arazaty. Gran cantidad de vecinos se acercan a buscar los combos saludables de $200 y $450.







Durante la semana los productores estarán en plazas céntricas, paseo Arazaty y en espacios públicos de los barrios Mil viviendas, Laguna Seca, Libertad, Centro, Berón de Astrada, La Cruz, Santa Maria, Santa Teresita y Aldana.



Según el cronograma, el lunes, de 8 a 13, las ferias itinerantes estarán en los barrios Mil viviendas (plaza 20 – Paysandú y Bariloche) y en la delegación municipal del barrio Laguna Seca (ubicada en Pitágoras y Susini), mientras que el martes harán lo propio en la plazoleta Los Amigos y plaza Libertad del barrio homónimo.



Por otra parte, el miércoles los feriantes se trasladarán a la plaza Torrent y plazoleta Evita. En todos estos espacios, se podrá conseguir productos frescos y de calidad, a precios económicos.



Además de frutas, verduras y comidas típicas, en todos los espacios públicos se pueden conseguir artesanías y plantas ornamentales, entre otras grandes variedades. Entre tanto, también estarán disponibles los combos "Verde" (ocho productos) y "Estudiante" (14 productos) a un precio de $200 y $450, respectivamente, que se suman a todas las ofertas con la que cuentan los feriantes.



El jueves, en tanto, será el turno de la plaza La Cruz. El viernes harán lo propio en el barrio Santa María (Plaza los Constituyentes –Rio Limay y Congreso) y el barrio Santa Teresita en la plaza Giachino (General Paz y Reconquista).



“Desde que asumimos este compromiso de acercar a los feriantes y vecinos en esto que es las ferias de la ciudad se han incluido a más de 40 barrios en las recorridas. Las ferias nunca pararon por ser esenciales dado que los vecinos, sin necesidad de moverse de sus casas cuentan con la posibilidad de acercarse a un solo lugar y lograr llevar todo lo que se necesite para el sustento diario”, aseveró sobre esta propuesta, el Subsecretario de Economía Social, Ignacio Rodríguez Mateo.



El funcionario mencionó a su vez que es notable el interés de los vecinos por los combos. “En todas las ferias de la ciudad están los combos saludables y la gente tiene dos opciones, pero la que más eligen es la de estudiantes porque es la que cuenta con todo lo que una persona puede necesitar para consumir”.



Cabe destacar que las Ferias de La Ciudad no se interrumpieron durante la pandemia, ya que son considerados comercios de cercanías y venden productos de primera necesidad, que permitió a los vecinos acceso a productos frescos sin moverse muy lejos de sus casas. Las Ferias de la Ciudad hoy son una fuente laboral para mas de 400 familias.



LA VISIÓN DE LOS EXPOSITORES



José Ariel, verdulero del puesto 148 mencionó que la gente compra de todo, pero a partir de ahora opta también por los combos más económicos. “Nosotros seguimos siempre esto nunca se cortó y seguimos gracias al doctor Tassano que tomó esta decisión de no suspender estas ferias, estamos muy agradecidos”, aseveró este pequeño productor oriundo de San Cayetano.



Por su parte Garin, expositor que ofrece frascos de distintos tamaños y yuyos y productos artesanales (moringa y cardo mariano) destacó que la gente se acerca porque “estos espacios son de todos, es el lugar al que la gente se acerca a buscar los productos que necesita”.



En tanto que Maruca de Chipaflor mencionó que mucha gente se acerca a desayunar y ella recorre varios lugares con la feria. Agradeció esta medida implementada ante la pandemia para evitar que la gente pierda sus lugares de trabajo. “Ahora se suma el paseo Arazaty, al que voy a ir los domingos y feriados”, comentó contenta con la medida.



PROTOCOLOS ANTE EL COVID-19



La Municipalidad solicita a los vecinos que respeten las medidas de distanciamiento social y usen sus respectivos barbijos o tapabocas, que es obligatorio para circular en la vía pública. Vale remarcar que, en las Ferias, los productores están separados y no se permite a los clientes tocar los productos, estos solo pueden ser manipulados por los feriantes. También, se dispuso de las medidas de higiene, y distancia que corresponden para dar cumplimiento a la normativa.



CRONOGRAMA



Lunes

Barrio Mil viviendas (plaza 20 – Paysandú y Bariloche)

Barrio Laguna Seca (Delegación Municipal - Pitágoras y Susini)

Martes

Plaza Libertad y plazoleta Los Amigos

Miércoles

Plaza Torrent y plazoleta Evita

Jueves

Plaza La Cruz

Viernes

Barrio Santa María (Plaza los Constituyentes –Rio Limay y Congreso)

Barrio Santa Teresita (Plaza Giachino - General Paz y Reconquista).

Sábado

Parque Mitre - Paseo Arazaty

Domingo

Paseo Arazaty



COMBO ESTUDIANTE A $450



1 Kg Papa

1 Kg Cebolla

½ Kg Zanahoria

½ Kg Batata

½ Kg Morrón

½ Kg Lechuga

250 g. Tomates

800 g. Acelga

1 mazo Perejil

1 mazo Rúcula

1 mazo Cebollita

1 mazo Orégano

1/2 docena Naranja

1 kg. Banana



COMBO VERDE A $200



1 mazo Acelga

½ Kg Lechuga

½ Kg Tomate

1 mazos de Rúcula

1 mazo Cebollita verdeo

1 mazo Perejil

1 mazo Orégano

1 Limón