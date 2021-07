Habilitaron más de 50 puntos wifi de acceso libre y gratuito en Capital

Jueves, 22 de julio de 2021

Se trata de puntos wifi abiertos en distintos barrios para que el vecino pueda conectarse desde cualquier dispositivo cada vez que lo necesite. Aprovechando para estudiar, hacer cursos online, mirar videos, realizar trámites desde el celular, acceder a información en la web, descargar materiales y mucho más.

Funcionan las 24 horas, con acceso libre y gratuito, sin necesidad de ingresar usuario ni contraseña.



En el marco del plan de conectividad que lleva adelante la Municipalidad de Corrientes, hasta el momento ya se dispusieron más de 50 puntos de wifi de acceso libre y gratuito en la ciudad, especialmente en delegaciones municipales, que les permite a los vecinos puedan realizar diferentes gestiones de manera autónoma con tal sólo conectar su dispositivo a la señal. De esta manera, la gestión encabezada por el intendente Eduardo Tassano fortalece uno de sus ejes de trabajo como es la descentralización de los servicios municipales con equipos wifi que funcionan las 24 horas.



Además de conectar estas dependencias con fibra óptica, otros puntos donde los vecinos pueden acceder a wifi gratuito se encuentran en salas de atención primaria de la salud, plazas, parques, terminal de ómnibus, Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Centros Integradores Comunitarios (CIC), entre otros. Para conocer donde se ubican cada uno de estos puntos, se puede acceder al siguiente link: https://ciudaddecorrientes.gov.ar/wifi



El acceso es muy sencillo: cualquier dispositivo con conexión a internet que reconozca el wifi le va a parecer “Municipalidad de Corrientes”, y no es necesario colocar una contraseña. Al conectarse, los vecinos pueden realizar sus trámites de manera autónoma, hacer cursos, mirar videos, entre otras acciones.



“El plan de conectividad se relaciona con el eje de modernización que puertas adentro del municipio estamos trabajando fuertemente: que los trámites de la Municipalidad en su totalidad sean realizables a través de la página web, es decir, online”, explicó la subsecretaria de Modernización, Gabriela Gauna. Sin embargo, la funcionaria advirtió la importancia de tener conectividad a internet para utilizar las diferentes herramientas”.



Sobre esto último, la subsecretaria manifestó que “no podemos completar el circuito de modernización si no garantizamos también, de manera equitativa, el acceso a internet. Y es por ello que la incorporación de nuevos puntos de wifi lo garantiza y brinda la posibilidad de autogestionarse a cada vecino en estas dependencias, cerca de su casa, sin necesidad de tener que tomar un colectivo y recorrer mucha distancia para hacer sus trámites”, detalló.



Para Gauna, con estas acciones “avanzamos hacia una ciudad moderna donde todos los vecinos puedan tener acceso a internet no sólo para hacer sus trámites municipales, sino también utilizarlo para otras dependencias que tengan plataforma digital como AFIP, ANSES, entre otros”. La funcionaria remarcó que la incorporación de nuevos puntos wifi gratuitos por parte del municipio “impacta en la vida del vecino ya que le permite ahorrarse tiempo, dinero y tener una respuesta más rápida y efectiva, que es lo que busca hoy día”.



DEPENDENCIAS CON WIFI PÚBLICO



Saps Dr. Pirchi, Río Paraná, Dr.Calmanash, Dr.Serrano, Cassuso, Sapucay, San Marcos, Dr.Rawson, Itatí, Dr.Korimblum, Chiquita, Villa García, Manuel González, Santa Marta, Rossi Candia y Santiago Lorenzo; también las delegaciones municipales de los barrios Güemes, Pirayuí, San Roque, Galván, Santa María, Plácido Martínez, Quintana, Laguna Brava, Universitario, Serantes, Unión y Víctor Colas.



Otros puntos wifi se ubican en los CDI Dr.Montaña, Esperanza, San Benito, Primera Junta y Serantes; en los CIC San Ignacio, Papa Francisco y Ciudades Correntinas; en Casa del Bicentenario, DIAT, centro comercial Molina Punta; las plazas Cambá Cuá, La Cruz, Cabral, Torrent, Libertad, Vera y el parque Mitre. En las playas Arazaty I y II, Islas Malvinas II, Punta Tacuara, Terminal de Ómnibus y el cementerio San Juan Bautista.