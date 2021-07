Este jueves inicia el pago del plus complementario para municipales Miércoles, 21 de julio de 2021

La Municipalidad de Corrientes efectivizará desde este jueves 22 el pago del plus complementario para todo el personal (trabajadores Neike, contratados y planta permanente), que este mes aumenta a 2.000 pesos.



El anuncio fue dado a conocer por el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes sociales.



La modalidad a implementar será la siguiente: los agentes de planta, los contratados y los trabajadores Neike que ya posean sus tarjetas de débito del Banco de Corrientes, contarán este jueves 22 con el dinero depositado en sus respectivas cuentas bancarias, como es habitual. Por su parte, aquellos que aún no tengan el plástico en su poder, deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se harán de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.30.



NEIKE



El titular del Ejecutivo municipal detalló que los agentes Neike que ya cuenten con sus tarjetas de débito, tendrán depositados sus respectivos pluses el jueves 22, dinero al que podrán acceder extrayéndolo a través de los cajeros automáticos habilitados. Por su parte, aquellos que aún no posean el plástico, cobrarán según la terminación del número del DNI, desde el 22 y hasta el lunes 26, por ventanilla, en la Caja Municipal de Préstamos.



En este último caso, este jueves 22 se pagará a los agentes con DNI finalizados en 0, 1 y 2; el lunes 19, a quienes tengan DNI que terminen en 3, 4, 5 y 6; y el lunes 26, a aquellos trabajadores Neike con documentos que finalicen en 7, 8 y 9.