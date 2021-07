Preocupa quema de aserrín de aserraderos en la ciudad

Martes, 20 de julio de 2021

La densa humareda por momentos se apodera de las calles en el barrio La Florida, incomodando al vecindario, contaminando el aire que se respira y con el peligro de que el fuego se salga de control y se generen incendios. Es una situación que ya tiene muchos años, de acuerdo a los vecinos cuyas quejas caen en saco roto.





Son al menos cinco los aserraderos radicados en la zona, que queman de manera permanente el aserrín provocando la contaminación de aire desde hace muchos años y no se encuentra una solución, según una publicación.



Los aserraderos se encuentran en medio de una enorme barriada en pleno casco urbano, lo que está prohibido por el Código de zonificación, pero a pesar de ello siguen operando.



Incluso se advierte que los funcionarios municipales y candidatos a ocupar cargos públicos recorren la barriada, pero todo sigue igual. Se llegó a justificar la continuidad de las empresas por la mano de obra que generan y trascendió además que los propietarios no querrían desembolsar el costo del traslado al predio del Parque Industrial.



Por otro lado, se había dicho que los desechos de los aserraderos se llevarían a la planta de Biomasa en Gobernador Virasoro cada semana, lo que sería una solución hasta el traslado de los mismos, algo que según dicen todavía no ocurrió.



Los vecinos, hartos de la situación, piden se apliquen las normativas vigentes para impedir las quemas que tanto afectan al ambiente.



Sostienen que el humo literalmente «no deja respirar» y la vida se torna difícil. Se sabe que las partículas microscópicas que despiden las quemas pueden penetrar profundo en los pulmones, y provocar una serie de problemas de salud, desde irritación en los ojos y goteo nasal, hasta enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas. La exposición a la contaminación por humo incluso se relaciona con la muerte prematura.