Capital seguirá en fase 3 hasta el 25 de julio Lunes, 19 de julio de 2021 La Municipalidad de Corrientes anunció las medidas que regirán hasta el 25 de julio. Se oficializó la apertura de los museos y Tassano adelantó en medios radiales que analizan ampliar la hora límite fijada para la atención al público en bares.





La Municipalidad de Corrientes confirmó este lunes que la ciudad continuará una semana más en fase 3, pero no se advierten nuevas habilitaciones, más allá de la apertura de los museos, algo que la comuna ya había anunciado. Sin embargo, el intendente de la ciudad, Eduardo Tassano, indicó en comunicación con un medio radial que evalúan extender el horario de atención de los bares.



La extensión de la fase 3 fue confirmada por la comuna a través de sus redes sociales, pero no se adelantaron nuevas habilitaciones, a diferencia de las semanas anteriores donde se registraron leves modificaciones, como la apertura de entrenamientos de deportes grupales. El anuncio oficializó la apertura de los museos, algo que el municipio ya había informado.Las medidas se extenderán hasta el próximo domingo 25 de julio.





En comunicación con un medio radial, Tassano indicó que "salvo los espectáculos, casi todas las actividades se pueden hacer" y que se encuentran evaluando extender el horario de atención de los bares.



Corrientes se encuentra en fase 3 desde la última semana de mayo, a la espera de que los niveles de contagios bajen, pero se mantiene en una meseta alta.



Con las últimas aperturas dispuestas por la comuna, se encuentran permitidos los entrenamientos en clubes de fútbol, hockey, rugby y demás actividades grupales. El horario comercial, en tanto, se mantiene hasta las 21. Las peluquerías solo pueden atender con turnos y no se podrá circular de 0 a 7, aunque según inspectores de tránsito, la movilidad nocturna continúa hasta las 1.30.



De acuerdo con el registro epidemiológico del Gobierno de Corrientes, ayer en Capital se registraron hoy 179 casos nuevos, el domingo fueron 265 nuevos contagios y el sábado 243, por lo que la meseta de la última semana en capital oscila entre los 250 y casi 300 casos positivos por día.



