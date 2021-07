Asignaron 12.000 turnos de vacunación para jóvenes de 18 a 24 años de Capital

Domingo, 18 de julio de 2021

Arranca mañana la inmunización para este rango etario en cinco puntos de la ciudad. Continuará en toda la provincia cuando arriben las 36.400 dosis que enviará Nación.





La provincia de Corrientes inicia mañana la vacunación al grupo etario más joven en cinco puntos de Capital. Se asignaron 12.000 turnos y la campaña avanzará en el interior cuando arriben las 36.400 dosis que enviará el Gobierno nacional.



La campaña de vacunación en la provincia empezó en los últimos días del 2020. Tras siete meses, los más jóvenes accederán a la inmunización.



Según precisó Federico Ojeda, subsecretario de Sistemas y Tecnologías de Información a El Litoral, se asignaron 12.000 turnos para esta semana en Capital.



“Estamos a la espera de vacunas para poder seguir otorgando”, precisó.



Corrientes recibirá 36.400 nuevas dosis por parte de Nación, un cargamento que se compone de 19.200 dosis de vacuna Sinopharm y 17.200 de la AstraZeneca.



Cabe recordar que de este rango etario se inscribieron 70.000 correntinos, es decir, un 70 % del total. Las autoridades destacaron que fue el rango etario más participativo, luego de que solo se inscribiera un 40 % de los correntinos de 30 a 34 años.



La vacunación hoy



En el día de hoy, adultos mayores estarán recibiendo la segunda dosis de Sputnik V. El viernes se asignaron 12.800 turnos en toda la provincia. En Capital, los puntos de vacunación son el club Tala, el club Juventus, el auditorio del Hospital Llano y la Facultad de Medicina en sus dos sedes: Campus y calle Rivadavia.



Los adultos mayores que recibieron turno para la segunda dosis fue mediante una asignación “estrictamente etaria, siempre avanzamos por los que hace mayor tiempo recibieron la primera dosis”, indicó el subsecretario.



En el caso de las localidades del interior, el día y la fecha serán asignados a decisión de cada jurisdicción, que ya tienen la lista de los beneficiarios.



Segunda dosis de Sputnik



Ojeda precisó que son 50.000 los correntinos que aún esperan la segunda dosis de Sputnik, y que el 90 % de ellos reside en Capital.



Muchos de ellos fueron inmunizados sin turno previo por ser población de riesgo y deberán registrarse para recibir la segunda dosis en vacunate.corrientes.gob.



“Luego de haber recibido la primera dosis, uno debe ingresar a la página de vacunación y realizar un registro de vacunación para turnos futuros. No debe volver a inscribirse, solo debe registrarse para dejar sentado el consentimiento de que quiere recibir la segunda dosis”, aseguró Federico Ojeda



“Si el sistema lo tiene registrado, no le va a pedir la foto del carnet. Si no ha pasado por el sistema, es decir, aquellos que se vacunaron por comorbilidad o embarazadas que no pasaron por un sistema de turnos, sí se les va a pedir que adjunten la foto del carnet de vacunación y ya quedan a la espera del turno de la segunda dosis”, señaló Ojeda.