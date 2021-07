Stanovnik valoró los gestos heroicos del personal de Salud

Jueves, 15 de julio de 2021

En la celebración patronal, el arzobispo se dirigió a los enfermos y a quienes los cuidan. Volvió a destacar la importancia de la solidaridad en pandemia.





En el auditorio del Hospital Gral. José Francisco de San Martín se realizó ayer la misa en honor a San Camilo de Lelis, patrono de los enfermos. La celebración la presidió el arzobispo Andrés Stanovnik, quien bendijo a todo el personal de Salud y les agradeció por su trabajo en pandemia.



“Es un sufrimiento muy grande no poder estar con el familiar enfermo. No se desanimen, no tengan miedo que Dios los abraza siempre en situaciones que no quiere nadie. Dios nos acompaña en las adversidades. Tenemos que darnos la mano entre nosotros para salir de la crisis”, dijo sobre los internados con covid-19, al finalizar la celebración religiosa.



Al personal de Salud que está atendiendo a estos enfermos, les expresó que “deben tener confianza, no tener miedo, sigan sirviendo generosamente porque serán los primeros beneficiados”.



“El espíritu de San Camilo sigue no solo en los sacerdotes, también en los enfermeros y médicos. En muchos se refleja el espíritu de San Camilo de forma heroica. Fui testigo de los gestos heroicos del personal del Campaña. Los vi y escuché”, expresó monseñor.



En su homilía, Stanovnik sostuvo que “esta pandemia pueden convertirse en una providencial ocasión para crecer y madurar, es decir para alcanzar una mayor libertad y, en consecuencia, más capacidad de entrega generosa de la propia vida a los demás”.



El representante de la Iglesia católica valoró a aquellas personas que de un modo silencioso y perseverante dan de sí mismos “hasta el límite de sus fuerzas”. Se refirió a ellas como la “verdadera alegría de Dios”.



El arzobispo reconoció “la historia que están escribiendo médicos, enfermeros y enfermeras, personal de servicio y tantos encargados” de centros de salud. A ello, sumó la oración de gente que diariamente ofrece su plegaria y sacrificio por los enfermos y por los que cuidan de ellos.



En la misa, expresó que Camilo veía en el enfermo a Jesús que sufre y por ello se acercaba amorosamente a ellos. En él, se da una síntesis de la humanización en la atención médica: profesionalidad y humanidad en el servicio al paciente, que continúan siendo un ejemplo, una invitación y una llamada que nunca pierde actualidad.



Por otra parte, en la semana de la celebración se realizaron misas en la capilla de San Camilo de Lelis y hubo una caravana con punto de partida en la avenida 3 de Abril 1224. El recorrido tuvo como objetivo visitar a todos los hospitales y centros de salud de la ciudad para que reciban la bendición del patrono.