Banco de Corrientes y el Correo no atenderán el viernes Miércoles, 14 de julio de 2021 Las sucursales del Banco de Corrientes que se encuentran en la Capital correntina y en Itatí no atenderán al público este viernes 16 de julio. Del mismo modo, la sede del Correo Argentino tampoco prestará servicios.



Cabe recordar que viernes se conmemora el 121º Aniversario de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de Itati, Patrona de la provincia de Corrientes.



Este feriado, forma parte del calendario inamovible de fechas no laborable en la Administración Pública de Corrientes como en entidades Bancarias.



Por otro lado, el Mercado de Concentración de Corrientes estará abierto el viernes.