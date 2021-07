Varios casos de coronavirus tras una fiesta clandestina en Ituzaingó

Miércoles, 14 de julio de 2021

Las autoridades de Misiones ya confirmaron cuatro diagnósticos entre personas que fueron a una fiesta clandestina en Corrientes, en la que tocó la banda de Pablo Lescano.





Al menos cuatro personas en Misiones dieron positivo por Covid-19 en los últimos días tras haber asistido a una fiesta clandestina en Corrientes, donde tocó la banda Damas Gratis.



La fiesta clandestina fue realizada el viernes pasado en el barrio cerrado Puerto Mbiguá, en la localidad de Ituzaingó, no muy lejos del límite entre Misiones y Corrientes, informaron





Curiosamente el barrio no figura en los registros catastrales de la Intendencia de Ituzaingó, pero la fiesta fue real y en cuestión de horas aparecieron videos y fotos del evento en redes sociales.





Misiones: detectaron contagios por Covid-19 en una fiesta clandestina con Damas Gratis



Así, el subsecretario de Logística del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Carlos Báez, confirmó el lunes pasado a Radio República que se detectaron cuatro casos de Covid-19 entre residentes de la provincia que viajaron a Corrientes para la fiesta clandestina y que volvieron ese mismo viernes a la noche a sus casas.



Por estos días en la Argentina sólo se pueden hacer reuniones sociales de hasta 20 personas en lugares públicos al aire libre (y de 10 comensales a puertas cerradas), alguien en Corrientes decidió que sería una buena idea hacer una fiesta multitudinaria.



Mientras el intendente de Ituzaingó, Eduardo Burna, aseguró a la radio FM 89.3 Santa María de las Misiones que no tenía idea de la existencia del evento, del lado misionero del asunto Báez recomendó que "todos los que fueron a la fiesta deberían hacerse el test en las próximas 24 o 48 horas para ver si no se contagiaron".