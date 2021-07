Por qué se considera al martes 13 un día de mala suerte

Martes, 13 de julio de 2021

En la mayoría de los países latinoamericanos esta fecha está relacionada con la desgracia. Dichos, frases y leyendas sobe su significado y la creencia popular.





"Martes 13: no te cases ni te embarques". El dicho resonará más de una vez en este particular día que lidera el podio de las supersticiones en España, Grecia y América Latina. El origen de su connotación negativa reúne las particularidades y creencias que existen en cuanto al día de la semana y al número en particular.



Martes 13: ¿qué significa?



En los países latinoamericanos, algo que viene de la tradición griega (heredado a través de las costumbres españolas), el martes 13 está directamente relacionado con la mala suerte. Pero para averiguar su origen hay que repasar dos variables: una el día "martes" y la otra el número 13.







De acuerdo a la tradición griega, el día martes tiene una carga negativa por estar relacionados con Marte, un planeta considerado maléfico, y a Ares, el dios de la guerra, la destrucción y la sangre.



Por otro lado, la causa de la mala suerte del número 13 es algo que pertenece a muchas culturas occidentales: trece personas son las que participaron en la última cena antes de la muerte de Cristo, también son trece los espíritus malignos en las leyendas nórdicas. Además, en el capítulo 13 del Apocalipsis es donde se habla del diablo, como fuente de todo mal.



Por todo esto es que muchos huyen del número 13. Por citar ejemplos populares: hay líneas aéreas que evitan la "fila 13" de los aviones para sus pasajeros o edificios modernos que pasan del piso 12 al 14, salteándose el trece.



Un viejo proverbio español que dice: "Martes 13, no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes". Pero cabe resaltar que nada de todo esto tiene un fundamento científico y se trata de un mito.



¿Qué diferencia hay entre el martes 13 y el viernes 13?



La asociación del martes 13 con la desgracia proviene del dios romano Marte, mientras que la fobia al viernes 13 tiene su origen en la persecución contra los templarios y porque un viernes 13 fue la fecha en la que, según la creencia, fue crucificado Jesús.



¿Cuál es el significado del número 13 en la Biblia?



La biblia, dentro del Antiguo Testamento, habla sobre el libro de Los Números, y ahí, el 13 menciona el momento en que Moisés envía a cierta cantidad de personas para explorar la tierra prometida: “Yavé dijo a Moisés: 'Envía hombres adelante para que exploren esa tierra de Canaán que voy a darles a los israelitas'".



Trece personas son las que participaron en la última cena antes de la muerte de Cristo.



En el capítulo trece del Apocalipsis es donde se habla del diablo, como fuente de todo mal.