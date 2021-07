Informan sobre las acciones preventivas para evitar incendios

Martes, 13 de julio de 2021

En el marco de las acciones que despliega el gobierno provincial para evitar incendios forestales en toda la provincia, se recuerda:





No arrojar cigarrillos, ni fósforos encendidos



No encender fuego, una flama provoca incendio



En caso de visualizar fuego o columnas de humo, avisar a las autoridades.



Si es un fuego pequeño, apagarlo.



No arrojar plásticos o vidrios en la banquina.



El 95% de los incendios son provocados por el ser humano, en su mayoría por negligencia.



Además, la importancia de informar sobre algún foco de incendio llamando al número 100 de los Bomberos, el 103 de Defensa Civil o al 101 de la Policía porque “Prevenir es mejor que apagar”.