Empieza el pago del plus unificado a estatales provinciales Martes, 13 de julio de 2021 El Gobierno provincial anunció ayer que pagarán desde hoy el plus unificado a estatales. Será con el aumento de 1.500 pesos que se oficializó la semana pasada y pasó de $14.150 a $15.650.



Tras los anuncios de incremento salarial por parte del Gobierno provincial, que implica también el pago por única vez de un bono de 20.000 pesos para estatales activos y jubilados y un incremento y el incremento del plus unificado a $15.650 ($1.500), se informó que hoy inicia el cronograma de pago.



El anuncio lo realizó ayer el gobernador Gustavo Valdés mediante su cuenta oficial de Twitter @gustavovaldesok: “Buenos días. Con aumento, los plus de julio para trabajadores provinciales activos y pasivos se abonarán de manera unificada y por terminación de DNI”, informó el mandatario provincial.



Y en este contexto anunció el cronograma de pagos que se realizará en cuatro días, restando una jornada al cronograma que siempre se venía aplicando en este pago.





De acuerdo con la información emitida ayer por Valdés hoy martes 13 percibirán los agentes con Documento Nacional de Identidad terminado en 0 y 1; mañana será el turno de los agentes cuyo DNI 2 y 3; el jueves 14, será el turno de aquellos con DNI finalizados en 4 y 5; y el lunes 19 de julio corresponderá a aquellos que tengan documentos terminados en 6,7,8 y 9. Tramo que estará disponible en los cajeros desde el viernes 16.



En tanto, vale recordar que el adicional extraordinario de $20 mil pesos, se pagará en dos tramos: $5.000 en julio y $15.000 en agosto.