Sanluiseños realizan una peregrinación espiritual Martes, 13 de julio de 2021 Mientras en la localidad de Itatí se inicia hoy el triduo de preparación por el 121º aniversario de la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de Itatí el próximo viernes 16 de julio, en San Luis del Palmar recibirán a esa sagrada imagen peregrina de la Virgen María en su comunidad, ya que por segundo año consecutivo no podrán realizar su centenaria peregrinación tradicionalista hacia la Basílica por la pandemia del coronavirus.



Cada 13 de julio desde el año 1900, con las primeras luces del sol parte desde el frente del templo parroquial de San Luisito, el patrono local, la multitudinaria marcha hacia el «Pueblo de la Virgen» de apelativo guaraní por la Coronación Pontificia de esa imagen y lo hacen con la de su Patrono, a quien le profesan fervorosa devoción.



Sin embargo, el año pasado como el actual, el flagelo sanitario que azota a la humanidad nuevamente se interpuso para esa manifestación religiosa monumental, pero sin lograr interponerse en la invencible devoción e identidad cristiana de los sanluiseños, a quienes se suman otros tantos de comunidades de igual característica, como Mburucuyá y Caá Catí, por mencionar algunas de ellas, los que desde sus lugares de residencia volverán a renovar su alianza con la Madre de los correntinos y del Noreste Argentino, como asimismo su pertenencia a la Iglesia.



PROGRAMA DE HOY







Por ese motivo, se diagramó un programa especial que comenzará este martes 13 -para el que la superstición no tiene lugar alguno-, aunque no será de partida del peregrinaje sino de llegada de la imagen peregrina de la Virgen, a la que se recibirá a las 8 con la de San Luisito en el triángulo que conforman la intercesión de las rutas provinciales 5 y 9, desde donde en caravana se dirigirán hasta el templo para recibir el saludo de los caminantes y jinetes y fieles en general.



A las 14.30, se celebrará la Misa de los peregrinos y luego despedirán a la imagen que regresará a su Basílica.



MAÑANA



Mañana, miércoles 14, será la imagen del Patrono de la localidad la que visitará a los vecinos que armen carpas y avío, como si se tratase de participar de la tradicional peregrinación a Itatí, en esta oportunidad de modo espiritual, para recibir la bendición; actividad que los interesados debieron coordinar con el responsable de cada barrio.



Precisamente el recorrido de este miércoles, desde las 8, será por la comisaría, el hospital, los barrios Virgen de Guadalupe, María Auxiliadora, San Miguel y el barrio Nuestra Señora del Rosario.