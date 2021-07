Una adolescente de 16 años murió por las secuelas del coronavirus

Martes, 06 de julio de 2021

Una adolescente de 16 años murió el domingo pasado en el Hospital Llano, tras estar internada allí por haber negativizado el covid-19 en el Campaña.



Desde su núcleo familiar aseguraron que la víctima no tenía enfermedades de base e hicieron un llamado a la comunidad para “tomar conciencia” sobre el virus.



Naim Soledad tenía 16 años y falleció en la noche del último domingo durante su permanencia en el área Poscovid del Hospital Llano. La madre de la adolescente, Karina Ayala, contó en su perfil de Facebook que su hija no tenía ninguna enfermedad de base y aún así el virus la afectó severamente. “Tomen conciencia, gente, el virus existe. Cuiden a sus padres, hermanos y amigos”, escribió.



Ayala detalló que el coronavirus “destruyó” los pulmones y el corazón de Naim. “Ella no creía en la crudeza del virus. Tomó en chiste y el virus se la llevó”, aseguró.



En ese sentido, en la cuenta de Facebook del Colegio Secundario “Eloy Ortega” compartieron el mensaje de Ayala, puesto que la adolescente cursaba sus estudios en dicho establecimiento, y suspendieron todas las actividades de la jornada por duelo.