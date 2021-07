Una pareja ofrece desayunos gratuitos: "Todo lo hacemos a pulmón"

Lunes, 05 de julio de 2021

Los jóvenes Iniciaron este fin de semana en un barrio de la ciudad y planean ofrecer almuerzos en el futuro.





Nahuel Segovia tiene 26 años, es entrenador físico y socio de un programa de nutrición. Pero este fin de semana dejó los elementos fitness para iniciar un proyecto solidario junto con su novia: regalar un desayuno gratis a todos los vecinos y vecinas que se acerquen a su domicilio en Lavalle 3720, en el barrio Chiquita, en Corrientes.



"Es una historia corta. El viernes se me ocurrió, se lo dije a mi novia (Romina Sotelo) y lo pensamos para este fin de semana", explicó. Y agregó: "Soy una persona agradecida con la vida, y quiero ayudar y devolver todo lo que me dio", aseguró.





El proyecto irá los fines de semana porque "de lunes a viernes trabajo como entrenador y quiero hacer las cosas bien. Lamentablemente no me dan los tiempos", relató.



Nahuel aclaró que no tiene ningún interés más que el de ayudar a las personas y hacer un bien a la comunidad con lo que está a su alcance.



"Ofrecemos distintos tipos de desayuno y en el futuro será almuerzo", dijo. En esta oportunidad ofrecieron café con pastafrolas, facturas y pan con dulce de leche. "Mi novia es maestra pastelera y panadera así que donó sus creaciones", detalló.





El joven contó además que muchos vecinos se acercaron a felicitar el proyecto y ofrecieron sus donaciones. "Pero es si tienen ganas, todo lo hacemos a pulmón. No buscamos donaciones del Estado", destacó.



Ambos planean llevar el proyecto a largo plazo e incluir almuerzos. "Cuando haga calor vamos a variar las bebidas así todos pueden disfrutar del desayuno", dijo.



Nahuel destacó que como recién iniciaron tuvieron poca convocatoria. "Fueron vecinos y gente que pasó por acá y se les ofreció. Pero tenemos la esperanza de que de a poco se sume más gente", agregó.



Para realizar donaciones es posible comunicarse por llamada telefónica al 3795064395 o por WhatsApp al 3794624522.