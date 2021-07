Por la Pandemia, se espera una reducción de la natalidad en Corrientes

Jueves, 01 de julio de 2021

Se trata de una proyección respecto a las cifras actualizadas del Registro Civil. El promedio de nacimientos fue de 18.000 en los últimos dos años. En la primera mitad del 2021 llegó a solo 6.000.





La pandemia de coronavirus trajo una serie de transformaciones sociales en los últimos 15 meses. Su impacto en el sistema de salud, en la economía y en el cambio de hábitos de la sociedad para prevenir el contagio es muy visible.



Sin embargo, hay otros que se conocerán a largo plazo. En Corrientes se espera una disminución de la natalidad. Hasta el 2019, el promedio de nacimientos era de 18.000 en toda la provincia, pero en esta primera mitad de 2021 solo se llegó a un tercio de dicha cifra.



Se está hablando de este fenómeno en países como España, Estados Unidos y Francia. El impacto en la planificación familiar se va sintiendo en este segundo año de pandemia.



Cuando hace algo más de un año comenzaban a decretarse los primeros confinamientos, surgían los primeros comentarios sobre un eventual “baby boom” derivado de quedarse en casa, pero los datos muestran el efecto contrario.





Pablo Cano, director del Registro Civil de Corrientes, compartió las cifras que maneja la provincia en natalidad y defunciones.



Según indicó el funcionario, Corrientes en los últimos años manejó un promedio de 18.000 nacimientos al año.



En el 2019, el último año de “normalidad”, nacieron 18.017 bebés. En el 2020, 18.182. Pero en la primera mitad del 2021 solo hubo 6.882 nacimientos. Por lo que se prevé que la disminución de la natalidad podría proyectarse en un 30 % en Corrientes.



El miedo a un futuro incierto y las repercusiones económicas de la crisis serían las principales razones de este descenso de la natalidad.





Incluso las condiciones del mismo sistema de salud son uno de los motivos que pueden afectar la decisión de agrandar la familia en contexto de riesgo por la propagación del virus, que no da tregua ante la aparición de nuevas cepas.



Cifras de fallecimientos



En lo que respecta a las cifras de fallecimientos, por el momento se percibe un leve aumento en los números.



Habrá que esperar a fin de año para conocer cómo influyeron las muertes a causa del covid, que hasta el momento ya se cobró 1.079 vidas en Corrientes.



Cano indicó que en el 2019 fallecieron 7.401 personas. En el 2020, la cifra ascendió a 8.021. En el primer semestre de este año ya se llegó a las 3.995 fallecimientos.





En los últimos tres meses se detectó un sostenido aumento de fallecimientos por covid.



El impacto de la segunda ola produjo en abril 130 fallecimientos a causa del virus, en mayo 173 y en junio se superaron las 150 muertes.



La campaña de vacunación redujo la mortalidad de adultos mayores, pero la circulación de la cepa Manaos, más agresiva y contagiosa, hizo ascender las estadísticas de contagios e internaciones de adultos del rango etario más joven, que tuvo sucesivos fallecimientos.



Además, es oportuno recordar que no hay números oficiales de las personas que, una vez superada la enfermedad, fenecieron a causa de las severas secuelas que dejó el paso del virus por sus organismos. Por el momento, se puede prever que la cifra de fallecimientos en Corrientes también llegará a los 8.000 al término de 2021.



Casamientos



Otro de los datos brindados a este medio por parte del director del Registro Civil es que la demanda de uniones civiles no ha disminuido en la provincia.





A pesar de las restricciones que limitan la posibilidad de realizar grandes celebraciones, las parejas sostienen el deseo de formalizar la pareja.



En Corrientes, las habilitaciones más importantes en materia de reuniones sociales llegaron hasta las 20 personas cuando acontecieron las fiestas de fin de año. Vale recordar que generaron un importante pico de contagios durante el mes de enero.



Sin embargo, a pesar de que las fiestas no son una opción y que en fase 3 el Registro Civil suspende los turnos y tampoco agenda nuevos, son reprogramados y las parejas acuden con sus testigos a recibir la libreta.