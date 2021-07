El correntino Guido Encinas debutó en La Voz Argentina Jueves, 01 de julio de 2021 En una nueva presentación de la Voz Argentina, el correntino Guido Encinas la rompió y eligió al equipo de la Sole.

Guido tiene 19 años, es de Corrientes Capital y llegó al escenario de La Voz Argentina luego de anteriores pasos por distintos concursos donde inclusive fue ganador "revelación" en el Cosquín 2019 y brilló en su participación en "laten argentinos" programa emitido también en Telefe.



Con una sonrisa que contagia, el joven conquistó a Mariana "Lali" Espósito y a Soledad Pastorutti quien fue la primera en darse vuelta de la silla al escuchar su voz interpretando "Desde que tú te has ido" de Luciano Pereyra.



¿Abel Pintos cantando un tema de Luciano Pereyra? así lo describió Soledad Pastorutti tras recordar inclusive que compartió escenario con él durante una de las ediciones de la Fiesta Nacional del Chamamé.



Finalmente a la hora de elegir un equipo sin dudar elegió a Soledad dejando a Lali, Mau y Ricky, y Montaner de lado, estos últimos tres no voltearon su silla.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Voz Argentina (@lavozargentina)

