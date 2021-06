En Goya no logran controlar los contagios y definen medidas más duras Martes, 29 de junio de 2021 El intendente envió un duro mensaje: “La situación es compleja y difícil. Estamos al límite”. El Comité de Crisis se reunirá mañana para fijar qué restricciones regirán en los próximos 10 días.





El intendente de Goya, Ignacio Osella, envió ayer un fuerte mensaje a la ciudadanía: “Estamos al límite”. Hace 75 días que no logran controlar los contagios de covid-19. La ciudad se mantiene con 681 activos, pese a que desde el 15 de abril permanece en fase 2. Mañana se reunirán con el Comité de Crisis para analizar nuevas medidas.



“La situación es compleja y difícil”, aseguró Osella, quien resaltó que “desde el 22 de junio estamos en un promedio de casi 100 casos diarios”.



En ese sentido, afirmó que si no se para este crecimiento exponencial de contagios "todos los recursos humanos como económicos no darán abasto".



A su vez en un video de más de dos minutos, remarcó que si no se hubiese habilitado una sala de Covid-19 en la Hospital Zonal Dr. Camilo Muniagurria "hoy tendríamos enfermos en los pasillos".





Además, insistió que los recursos humanos ´"están con mucha bronca porque ve que la gente no es solidaria".



Desde el Hospital “Dr Camilo Muniagurria” informaron que ayer dieron de alta a 71 pobladores que estaban con coronavirus. Sin embargo, esa cantidad fue inferior a los nuevos casos que se sumaron y por lo que, hasta anoche, en Goya eran 681 los activos. Es decir, sólo un paciente menos a los que estaban con covid-19 el pasado 15 de abril cuando se estableció el retroceso de fase. En aquella jornada pasaron de la 3 a la 2 y hasta ahora permanecen en esa misma etapa debido a que no se registró una merma considerable de casos positivos.



Por el contrario, el nivel de contagios se mantiene. Esto se refleja en la cantidad de personas que están con covid -19. Prueba de ello es que el pasado 21 de abril, eran 717 los habitantes con resultado positivo para coronavirus. Mientras que el sábado 26 del presente mes, la cantidad de afectados fue de 700.



Y si bien ese número se redujo el último domingo, ayer volvió a ascender a 681. “Generalmente esa merma se da porque ese día, menos personas concurren a testearse”, coincidieron autoridades locales.