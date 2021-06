Suman 50 respiradores y otros equipos al hospital de campaña

Jueves, 17 de junio de 2021

Son de marca Neumovent, los mejores en su tipo, aseguran. Además, se entregaron 50 bombas de infusión, 300 concentradores de oxígeno y 500 tubos de oxígeno.





El Gobierno provincial sumó ayer 50 respiradores de última generación al Hospital de Campaña Escuela Hogar. Se trata de equipos esenciales para la atención de pacientes graves a causa del coronavirus y que están en terapia intensiva.



Con esta entrega, son más de 300 los respiradores con los que cuenta esa institución.



Un detalle importante es que estos respiradores son de marca Neumovent y, según los terapistas, son los mejores en su tipo, además de ser modernos.



La entrega fue realizada ayer en el patio del hospital y estuvo encabezada por el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo.



En la ocasión, además entregaron 50 bombas de infusión, 300 concentradores de oxígeno y 500 tubos de oxígeno.



“Es un fortalecimiento de la institución dispuesto por el gobernador Gustavo Valdés como lo hacemos siempre, tanto para este hospital exclusivo para los pacientes con covid-19, como para los otros del sistema general de salud pública”, dijo Cardozo.



En cuanto a la capacidad actual del hospital de campaña, indicó: “Hoy estamos por encima del 20 % (de utilización de los respiradores), pero tenemos holgados recursos para seguir atendiendo pacientes”.



El ministro hizo un llamado a la comunidad en torno al próximo fin de semana largo.



“Nosotros apelamos a la colaboración de la comunidad y hacemos un llamado para que la gente tenga la menor movilidad posible. Entendemos todo lo emocional que significa el Día del Padre, pero tenemos que apuntar y apostar a la responsabilidad de todos”, pidió.



Por su parte, el director del hospital de campaña, Alberto Arregín, dijo: “Los respiradores son para la terapia intensiva y los concentradores de oxígeno van a ser utilizados en las distintas áreas de clínica donde más necesidades de oxígeno tienen los pacientes, pero no necesitan respiradores”.



Remarcó que “son realmente elementos técnicos que a nosotros nos sirven muchísimo en este contexto de pandemia porque nos alivia el trabajo y el padecimiento de los pacientes”.

Con respecto al recurso humano, dijo: “Estamos con algunas deficiencias en algunas áreas. Cuando digo deficiencias, me refiero al cansancio que tiene el personal en su totalidad, tanto profesionales médicos como kinesiólogos, bioquímicos, técnicos y enfermeros”.



Con respecto a la capacidad de equipos y de infraestructura, en cambio, indicó: “Estamos bien, todavía tenemos una buena capacidad de camas, eso no es lo que nos preocupa tanto por el momento”.



Remarcó que continúan las obras de ampliación de la institución. “Este miércoles a la mañana temprano, estuve reunido con la gente de Obras Públicas viendo la progresión de las obras y cómo van a continuar”.



Más de 400.000 vacunados

En marco de la entrega de equipos, el ministro Cardozo habló sobre la campaña de vacunación covid-19 y aseguró: “Viene realizándose a todo ritmo. Hoy estamos prácticamente en más de 400.000 personas vacunadas, al menos con una dosis y a medida que van llegando las vacunas, nosotros vamos aplicándolas”.



Según el Monitor Público de Vacunación, el número exacto es de 402.193 personas vacunadas en toda la provincia. Además, ese sitio web nacional consigna que Corrientes ya recibió un total de 479.705 vacunas, por lo que en los próximos días la cifra de vacunados se incrementará, ya que se aplican cerca de 5.000 dosis por día en la provincia.