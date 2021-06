El jueves inicia el pago del aguinaldo y plus a Municipales de Capital Martes, 15 de junio de 2021 El intendente Eduardo Tassano informó a través de sus redes sociales que este jueves 17 de junio la Municipalidad de Corrientes iniciará el cronograma de pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) junto con el plus de 4.100 pesos para todo el personal (trabajadores Neike, contratados y planta permanente).



NEIKE



El titular del Ejecutivo municipal detalló que los agentes Neike que ya cuenten con sus tarjetas de débito del Banco de Corrientes, tendrán depositados tanto el aguinaldo como el plus en sus respectivas cuentas bancarias también el jueves 17, dinero al que podrán acceder extrayéndolo a través de los cajeros automáticos habilitados.



Por su parte, aquellos que aún no tengan el plástico en su poder, deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se harán de lunes a viernes de 8 a 17, de corrido.



En este último caso, se abonará SAC y plus de la siguiente manera: el jueves 17, a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el viernes 18, a los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; el martes 22, a los municipales con DNI que culminen en 7, 8 y 9.



PLANTA Y CONTRATO



En cuanto a los agentes municipales de planta y contrato, todos cobrarán el plus el jueves 17, mientras que el pago del aguinaldo se hará según el cronograma establecido. En ese sentido, se especificó que el jueves 17 se pagará hasta 10.000 pesos; el viernes 18, hasta $ 18.000; mientras que la nómina finalizará el martes 22 de junio.



CUIDADOS PREVENTIVOS



En este marco, el intendente se refirió a la importancia del cumplimiento del distanciamiento social y de los demás protocolos de higiene vigentes, para así continuar combatiendo la propagación del covid-19: “Sigamos manteniendo el distanciamiento, la higiene y el respeto por las normas”, solicitó.