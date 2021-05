Prohibieron la permanencia en espacios públicos de Corrientes durante el día Lunes, 31 de mayo de 2021 Las fuerzas de seguridad limitaron la cantidad de personas en parques y paseos de Corrientes para que no se repitan las postales de aglomeraciones del fin de semana anterior. La Municipalidad informó que los paseos están permitidos solo hasta las 21.





En un operativo conjunto entre la Policía de Corrientes, la Guardia Urbana y la Dirección de Tránsito de la Municipalidad este fin de semana, pero sobre todo ayer, desalojaron los espacios públicos de la ciudad capital con la premisa de evitar aglomeraciones.



La solicitud específica de los agentes policiales fue que los visitantes no permanezcan sentados en las plazas y parques de la ciudad de Corrientes, y mas bien que circulen.



El director de Seguridad y Prevención del Delito, comisario César Fernández, adelantó a El Litoral que los operativos de control se realizarían de esta manera para evitar las aglomeraciones que se evidenciaron en el primer fin de semana de esta fase 3.



Por su parte, la Municipalidad capitalina informó ayer que “la permanencia en espacios públicos está permitida hasta las 21”.



La prohibición de aglomeraciones rige “en cualquier momento del día”, aclaró Fernández. “Eso queda plasmado en los espacios públicos como la costanera, los parques y las plazas, que despejamos cada vez que consideramos que no corresponde la cantidad de personas”, indicó a este diario.



El director general de Tránsito de la Municipalidad, Ricardo García, indicó que por la elevada cantidad de personas en la costanera y en el parque Mitre el operativo vial se orientó a solicitar a los automovilistas que se dirijan hacia otro sector de la ciudad.



A su vez, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, detalló que el personal de la Guardia Urbana estuvo trabajando también en los espacios públicos barriales, como el parque El Eucaliptal, las plazas 25 de Mayo, La Cruz y del Mercosur. Además, aseguró que “la gente respondió de buena manera a los pedidos para evitar aglomeraciones”.



Controles nocturnos



Durante la madrugada los controles viales son más estrictos. Así es que en la madrugada de ayer otras 89 personas fueron trasladadas hasta la Escuela de Policía para la verificación de identificación. En lo que va de esta fase 3, que comenzó el pasado jueves 20, 273 personas fueron demoradas en la vía pública por no poder justificar su presencia en las calles de la ciudad de Corrientes, de acuerdo con la información policial.



Por su lado, el personal apostado en los controles nocturnos de alcoholemia precisó que “la movilidad durante la madrugada se redujo prácticamente a cero” por las restricciones aplicadas en conjunto con la Policía.