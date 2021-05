Convocan a médicos para sumarse al Hospital de Campaña

Viernes, 28 de mayo de 2021

Fernando Achinelli, médico infectólogo del Hospital de Campaña, confirmó que están convocando médicos de Capital y del interior. “La convocatoria es por prevención, porque seguramente en los últimos días va a aumentar la demanda en terapia intensiva”, explicó.





“Se han convocado médicos de capital y del interior para reforzar todo el sistema de salud del Hospital de Campaña, tanto de las guardias como las salas A y B de clínicas del hospital. Ahora están las dos salas funcionando a pleno, la convocatoria es por prevención, porque seguramente en los últimos días va a aumentar la demanda en terapia intensiva. El 20 por ciento de los casos que tenemos hoy van a representar aumentos en la internación de terapia intensiva”, explicó Fernando Achinelli, médico infectólogo del Hospital de Campaña.







“El hospital de Campaña tiene una capacidad de hasta 300 respiradores y esperemos que no lleguemos a esto. Hasta este momento está ocupado el 22 por ciento de ocupación de los respiradores. El problema no son las camas sino el número de personal de salud disponibles para atender a los pacientes, lamentablemente no podemos clonar personas y se vienen semanas muy duras en Corrientes”, dijo y solicitó a la población que no se relaje y mantenga las medidas sanitarias.