Así funcionarán los servicios municipales el lunes 24 y martes 25 de mayo Lunes, 24 de mayo de 2021 La recolección de residuos será normal el lunes, y el martes no habrá servicio. Habrá guardias en el Tribunal de Faltas, en los cementerios y en áreas esenciales.

En tanto que estarán cerrados la Agencia Correntina de Recaudación y el Centro Emisor de Licencias. Ante cualquier consulta está disponible el 0800-5555-6864 y la aplicación Municipal.



La Municipalidad de Corrientes informa el funcionamiento de los servicios para los feriados nacionales del lunes 24 y martes 25, al conmemorarse el 211° aniversario de la Revolución de Mayo.



La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable indicó que la recolección de residuos el lunes 24 se brindará de manera normal en la Ciudad, mientras que el martes 25 no se prestará el servicio, se solicita a la población no sacar los residuos domiciliarios ese día. La actividad en los diferentes Puntos Verdes será normal y habrá una guardia de barrido, arbolado, espacios verdes y contralor ambiental.



A su vez, el operativo de descacharrado no se realizará el martes 25, remarcaron desde la Secretaría de Ambiente.



El área de Defunciones funcionará con un personal de guardia en el horario de corrido de 8 a 18 en la oficina ubicada en la Municipalidad (25 de Mayo 1132). En tanto que los cementerios municipales San Juan Bautista y San Isidro solo estarán disponibles para el servicio de inhumación, las visitas están suspendidas.



En el marco de las Ferias de la Ciudad, el lunes estarán los puesteros ofreciendo sus productos a los vecinos, de 8 a 13, en el parque Eucaliptal del barrio San Gerónimo y en el barrio 17 de Agosto (intersección de la avenida Cazadores Correntinos y calle Milán). El martes harán lo propio en la plaza Libertad y plazoleta Los Amigos.



En cuanto al Mercado de Abasto (El Piso) y al mercado de Productos Frescos el 24 la atención será normal de 7 a 13 y de 17 a 21, mientras que el 25 permanecerán cerrados. Los paseos de compras de El Piso y del barrio San Gerónimo funcionarán en el horario habitual, de 8 a 21.



Por su parte, la Subsecretaría de Transporte también trabajará con guardia para inspecciones, tal como es habitual; mientras que no habrá cobro del estacionamiento medido. En cuanto a los trámites por la tarjeta SUBE, se informó que no habrá actividad en los Puntos de Atención dispuestos por la comuna, razón por la cual el sistema tampoco otorgó turnos previos.



Desde la Subsecretaría de Turismo se informó que los Centros de Informes turísticos permanecerán cerrados al público.



El Tribunal de Faltas Municipal funcionará los dos días mencionados con una guardia que atenderá en horario corrido, de 9 a 15, sólo para trámites de secuestros comunes. Dichas multas podrán abonarse en la receptoría de la Caja Municipal de Préstamos que funcionará en la misma dependencia del Tribunal de Faltas.



La Agencia Correntina de Recaudación (Acor), el Centro Emisor de Licencias (CEL), y la sede central de la Caja Municipal de Préstamos, comunicaron que no abrirán sus puertas al público tanto el lunes como el martes.



Asimismo, Acor informó que continúa habilitada la atención online a través de la página www.acor.gob.ar. De esta manera, las consultas también se pueden realizar mediante todos sus medios no presenciales para trámites web, mesa de ayuda, mail, entre otros. También para consultas de liquidaciones por whatsapp al 379-4635038; para otras consultas y trámites al 4726681.



Finalmente, cabe destacar que durante los dos días habrá guardias de rigor en las áreas de Tránsito, Guardia Urbana, y el servicio de emergencias (ambulancias).