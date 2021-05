Valdés inauguró nueva iluminación del “Puente General Belgrano”

Lunes, 24 de mayo de 2021

El gobernador Gustavo Valdés, junto al intendente Eduardo Tassano, inauguró este domingo el flamante sistema lumínico que pone en valor el "Puente Interprovincial General Belgrano".





El acto tuvo lugar en el Paseo Ferré de la Costanera General San San Martín, donde se pudo apreciar una dinámica combinación de luces led con moderna tecnología. "Es una obra que fomenta el turismo en Corrientes para que visiten nuestra ciudad y sea un símbolo", resaltó allí el mandatario.





El acto de inauguración se desarrolló pasadas las 19, en el paseo costero ubicado sobre la avenida General San Martín e Yrigoyen, y acompañaron al gobernador Gustavo Valdés, su esposa, Cristina Garro; el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano; el viceintendente Emilio Lanari; el ministro de Obras Públicas, Claudio Polich; el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero y el titular de Vialidad Provincial, Justo Espíndola.



El mandatario enfatizó en la oportunidad que esta obra lumínica ornamental que embellece a nuestro Puente Interprovincial, no solo va a fortalecer el turismo, sino que redundará en un símbolo de unión, fraternidad, vinculación y progreso con el Chaco.



Esta obra de iluminación ornamental se ejecutó en un plazo de cinco meses, con recursos propios de la Provincia y consistió en la puesta en valor del Puente a través de la instalación de un sistema de iluminación LED de última generación. Para ello, se proyectó la instalación de luminarias marca Philips con tecnología Color Kinetics que permite "pintar" el Puente con una paleta de dieciséis millones de colores distintos y contar con posibilidades de darle dinamismo a la misma, a fin de que cada luminaria en forma independiente se prenda, se apague o se dimerice con distintos colores a voluntad y grabar shows lumínicos predeterminados de acuerdo al diseño adoptado o a las efemérides que se sucedan.



Las tareas realizadas comprendieron la instalación de total de 40 luminans Phips, modelo Color Reach iguales a la utilizadas en la iluminación del Empire State de New York, que poseen gran potencial lumínico y excelente saturación de color para bañar todas las columnas hacia arriba y hacia abajo.



También se instalaron cuatro tableros eléctricos, uno en cada lateral de pilastral, donde se montaron las protecciones eléctricas necesarias. En uno de ellos, se instaló el controlador de todo el sistema lumínico que permitirá tanto su encendido y apagado automático con la salida y puesta del sol a través de su reloj astronómico de tempo real, como así también la programación y ejecución de las escenas con los colores y dinamismo que se deliran en el futuro para embellecer el Puente



Todo el sistema lumínico se podrá monitorear, controlar y comandar a través de internet, gracias a la plataforma interact Landmark que adquirió el Gobierno de la Provincia para cuidar la obra, ya que permite su control y mantenimiento a distancia.



Gobernador Valdés



“Es una fuerte apuesta iluminar el Puente General Belgrano y para ello confiamos en un proyecto que era darle vida en horario nocturno”, dijo en primer lugar durante el acto, el gobernador Gustavo Valdés, dejando en claro que teníamos un Puente que “aparecía de día y desaparecía a la noche” y a partir de allí se tomó la decisión de avanzar con la obra, en un trabajo conjunto con el ministerio de Obras Públicas, Vialidad Provincial y la comuna capitalina.



Valdés puso luego de manifiesto que esta obra viene a fortalecer al Puente como un símbolo de “unión, de fraternidad y de esperanza con el Chaco”, vinculando a un millón cien mil personas entre el Gran Resistencia y el Gran Corrientes.



Asimismo, el mandatario expresó que la obra se llevó adelante con recursos de los correntinos, con el objetivo de fomentar el turismo, ensamblando un esquema como para atraer visitantes a nuestra ciudad y que el Puente General Belgrano pueda ser visualizado como un símbolo del turismo a nivel país.



Tras agradecer el trabajo de la cartera del ministro Claudio Polich, de Vialidad, del municipio capitalino y de todos los que pusieron su grano de arena para concretar esta obra, Valdés aseguró que, a partir de ahora, con esta flamante iluminación, “vamos a disfrutar de una verdadera postal del Puente General Belgrano”.



En tanto, señaló Valdés que esta nueva etapa presentará al Puente interprovincial como un atractivo turístico que se pretende incorporar como un paseo nocturno, permitiendo a los correntinos a quienes nos visiten, disfrutar del Río Paraná, que la ciudad no crezca a sus espaldas, reiterando su anhelo en que se convierta en un “verdadero símbolo de unión y de progreso”.



Ministro Polich



El ministro de Obras Públicas, Claudio Polich, resaltó que “este es un importante aporte del gobierno provincial y municipal a la ciudad de Corrientes, a la provincia y a la región y es tal vez la obra de infraestructura más emblemática” y consideró importante importante “ponerla en valor y destacarla como para que la ciudad esté cada vez más linda y junto con otras obras de restauración que estamos haciendo en la ciudad puedan brindar un grato recuerdo a quienes nos visitan”.



Intendente Tassano



En la oportunidad, el intendente capitalino, Eduardo Tassano destacó “este gran emprendimiento provincial que posiciona a Corrientes como la ciudad que se merece, como un centro turístico, como un centro de comunión en el Nordeste y en todo el país”.



A la vez que aseguró que “el Puente que une Corrientes y Chaco desde que se inauguró el 10 de mayo de 1.973 constituye un hito para nuestra ciudad y para Resistencia, con la ventaja que los correntinos lo podemos disfrutar desde nuestra querida Costanera”.



“Esta obra lumínica va a poner a Corrientes en un sitial muy importante entre las ciudades del país y del mundo”, concluyó el jefe comunal.



Demostración lumínica



Tras los discursos, el Gobernador y demás autoridades observaron desde el lugar la ejecución de una secuencia de luces que intercambiaba sus colores al compás del Cahamamé de Rudy y Nini Flores, Mboy Tatá, el cual se escuchó desde los parlantes del sistema de sonido dispuesto para la ocasión. Asimismo, pusieron en marcha otras combinaciones lumínicas en el Puente, desde un teléfono celular con una aplicación de control.