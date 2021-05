Paro de transporte: Choferes de ERSA realizan retención de servicios Lunes, 17 de mayo de 2021 Los choferes del transporte urbano de pasajeros de la empresa Ersa realizan una retención de servicios por lo que no hay colectivos de varias líneas en la ciudad.

La medida rige desde el primer servicio del día y no se informó el tiempo que estará vigente. Los trabajadores que se encuentran en la entrada de los galpones y esperan repuestas de la empresa.



“Estamos absolutamente sorprendidos. A las 4 nos levantaron con esta noticia desagradable por una decisión de un grupo de choferes que se denominan autoconvocados”, señaló Javier Harfuch vocero de la empresa ERSA. Puntualizó que en el petitorio entregado por los trabajadores se encuentra la “diferencia de escala salarial que venimos trabajando desde hace tiempo y está encaminada la negociación con la Secretaría de Trabajo”.



Y el otro punto es el pedido de vacunas anticovid-19. “Entendemos que merecen y necesitan la vacuna, pero es más que claro que no depende de nosotros el tenerlas”, dijo Harfuch. “Nos parece fuera de lugar el reclamo. Más que nada porque en el tema salarial se está avanzando, y las vacunas no depende de nosotros”, insistió.



“Lamentamos que ante esta situación lleguen a esta medida que afecta directamente a la gente. Entendemos que no son motivos justificables ni tampoco si fueran así no corresponde el paro. Se nota claramente otra motivación pero está ajena a nosotros. Los reclamos escapan a la decisión de la empresa. Estamos llamando desde las 4.30 para empezar a reunirnos para salir de esto lo antes posible”, sostuvo Harfuch .



En tanto, los colectivos de Transporte Miramar circulan con normalidad por la ciudad de Corrientes.