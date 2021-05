Suspendieron las cirugías programadas y sólo realizarán las de urgencia

Viernes, 14 de mayo de 2021

Las cirugías programas en los hospitales públicos fueron suspendidas debido a las dificultades para conseguir ciertos anestésicos, específicamente aquellas drogas utilizadas para mantener conectados a los pacientes a un respirador. La medida rige desde el lunes en todos los hospitales públicos de la provincia.





El director del Hospital Escuela “General San Martín”, Salvador González Nadal señaló que “desde el lunes se van a suspender las cirugías programadas y se va a seguir con las cirugías de urgencia. Esto es debido a que el sistema está estresado”, dijo.



Explicó que “a priori hay tres factores que estresan al sistema. Uno de ellos es la provisión de los isotónicos y de la medicación sedante que se utiliza tanto en cirugía como para mantener sedados a los pacientes conectados a un respirador” y aclaró que “no es una cuestión local, es mundial.”



“Se han elevado los costos de estos medicamentos. Una ampolla que estaba en el mercado a 350 pesos hoy está $ 1800 y no se consigue. Un paciente sedado necesita entre 30 a 50 ampollas, de acuerdo al caso. Esto hace un consumo extremadamente alto que no está dando abasto actualmente el mercado”, dijo en una entrevista realizada en La Red Corrientes



Agregó que “si bien el proceso de producción se está incrementando, hay que tomar precauciones para no quedarnos sin esos anestésicos y sedantes que hace que los pacientes se mantengan conectados al respirador”.



Adelantó además que en la provincia de avanzará en la instalación de planta de producción de medicamentos de este tipo. “Se va a tomar una restricción y se va a ir evaluando a medida que vaya transcurriendo el tiempo y como va evolucionado el mercado”, expresó.