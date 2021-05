Podoroska dio el batacazo en Roma con un triunfo ante Serena Williams

Jueves, 13 de mayo de 2021

La rosarina logró el triunfo más importante de su carrera ante una de las mejores jugadoras de todos los tiempos. Se impuso en dos sets (7-6 y 7-5) en un partido que duró una hora y 59 minutos.





La rosarina Nadia Podoroska concretó este miércoles la victoria más trascendente de su carrera en el Abierto de Roma, tras imponerse sobre una leyenda como la estadounidense Serena Williams, una de las mejores tenistas de todos los tiempos, por 7-6 (8-6) y 7-5 en un partido válido por la segunda ronda.



La "Peque" Podoroska, ubicada en el puesto 44 del ranking mundial de la WTA, doblegó a Williams (8), dueña de una colección de 23 títulos de Grand Slam, luego de una hora y 59 minutos de juego en la cancha central del Foro Itálico romano.



La tenista nacida en Rosario hace 24 años había comenzado su participación en Roma superando ayer en la ronda inicial a la alemana Laura Siegemund (55) con una gran reacción que le permitió llevarse la victoria por 2-6, 7-6 (7-3) y 6-1, y durante esta jornada elevó su nivel para vencer a una "top ten" como Williams, ex número uno del planeta y con 75 títulos en su palmarés.





El próximo desafío de la rosarina será el jueves en octavos de final ante la croata Petra Martic (25), quien le ganó a la francesa Kristina Mladenovic (53) por 7-5 y 6-3 luego de una hora y 40 minutos.



La número uno del tenis argentino, quien a fin de mes defenderá en Roland Garros los puntos que consiguió el año pasado con su acceso a semifinales, en un punto de inflexión en su carrera, llegó a Roma precedida de malos resultados, incluida su infructuosa participación con la camiseta argentina en la serie de la Copa Billie Jean King (ex Fed Cup) ante Kazajistán que se perdió en Córdoba, el mes pasado.



Sin embargo, las dudas que tenía antes de Roma, según le confesó a Télam alguien de su entorno, generadas por esos malos resultados, comenzaron a disiparse con el triunfo con remontada incluida ante la teutona Siegemund, y se fueron del todo con su enorme victoria sobre Williams, a quien sólo una vez le había ganado una argentina, le pergaminense Paola Suárez en Amelia Island 2000 y cuando Serena tenía apenas 18 años.



Podoroska comenzó a edificar su éxito en el primer set que se llevó recién en la definición rápida en el tie break, merced a buenas decisiones y una derecha paralela formidable que le permitió adelantarse por 7-6 (8-6).



En el segundo parcial, la rosarina elevó su rendimiento, eso le permitió escaparse en el marcador 5-2 con un quiebre de servicio (en el 4-2) y parecía allanar el camino a los octavos de final, aunque enfrente tenía a una gran campeona que se recuperó y tras quedarse con 12 puntos consecutivos igualó el partido 5-5.



Podoroska, lejos de lamentarse por la ventaja desperdiciada, sacó casi a la perfección en el juego siguiente, se adelantó 6-5 y luego quebró a Serena con un par de buenas devoluciones y una derecha demasiado larga de la norteamericana que desató el festejo.



La argentina, quien en la previa había confesado que Serena era su máxima ídola cuando comenzó a jugar al tenis de niña, festejó con el puño cerrado y no demasiada euforia por respeto a una tenista que se convirtió en leyenda y a los 39 años transita el segmento final de su brillante carrera.



A través de su cuenta de Twitter, Gabriela Sabatini felicitó a la rosarina. "Vamos @nadiapodoroska !!! Tremendo triunfo!!!" escribió la exjugadora.







La "Peque" continuará su campaña este jueves ante la balcánica Martic y si le gana avanzará a cuartos de final, instancia en la que se encontraría el viernes con la rusa Ekaterina Alexandrova (33) o la estadounidense Jessica Pegula (31), quien sorprendió con su victoria sobre la japonesa Naomi Osaka (2), actual campeona del US Open y del Abierto de Australia, por 7-6 (7-2) y 6-2.



De todas maneras, la mirada de Podoroska está puesta más allá, apunta a París (Roland Garros se jugará desde el 30 de mayo al 13 de junio), y Roma le sirvió para recuperar la confianza perdida, anotarse un triunfo de los realmente importantes y estirar su invicto ante las "top ten", ya que anteriormente había superado a la ucraniana Elina Svitolina (5) y a la checa Petra Kvitova (9).



En cuanto a otros partidos de la jornada en el Foro Itálico, la australiana Ashleigh Barty (1), máxima favorita al título, avanzó a octavos de final tras vencer a la veterana kazaja de 33 años Yaroslava Shvedova (665) por 6-4 y 6-1, mientras que la española Garbiñe Muguruza (12) le ganó a la estadounidense Bernarda Pera (69) por 2-6, 6-0 y 7-5.



Por su parte, la polaca Iga Swiatek (15), actual campeona de Roland Garros, derrotó a la estadounidense Madison Keys (23) por 7-5 y 6-1.