Comercio sancionó a un supermercado por no exhibir precios de productos Lunes, 10 de mayo de 2021 La Subsecretaría de Comercio del Gobierno de Corrientes realizó controles en las sucursales de este comercio. En los recorridos evidenciaron “prácticas abusivas”. Aplicaron sanciones e iniciaron acciones legales que podrían culminar en “importantes multas”.

La Subsecretaría de Comercio del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio es el ente provincial encargado de fiscalizar los precios en los comercios correntinos. Ante la denuncia de prácticas abusivas en ciertos locales, el ministro Raúl Schiavi y el subsecretario, Juan José Ahmar dispusieron controles.



En las recorridas, los inspectores de la cartera encontraron productos sin precios en locales de una cadena de supermercados de Capital, práctica que aducen a “las remarcaciones constantes” que aplican a los bienes de la canasta básica.



“Se han detectado ausencias generalizadas de precios en las góndolas de una importante cadena de supermercados local. En esos locales no exhibían los precios de productos alimenticios de primera necesidad como leches, fideos, aceites, yogures, y galletitas”, sostuvo al respecto el subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar.



Ante esta situación, el director de Defensa al Consumidor, Orlando Seniquiel, labró actas y explicó que tramitado el debido proceso legal “estas infracciones -que demuestran conductas abusivas de la empresa-, podrán dar lugar a importantes multas”.



“El hecho de que los fabricantes aumenten el valor de los productos que les proveen no justifica estas conductas de incumplimiento de normas vigentes porque atenta contra el derecho a la información de los clientes, la libre competencia entre empresas, y la posibilidad de que los consumidores puedan optar por comprar en los establecimientos que poseen mejores precios”, resaltó al respecto el subsecretario Ahmar.



Por su parte, Seniquiel recordó que “esta empresa ya fue multada en anteriores oportunidades por problemas de precios y aunque apeló judicialmente la sanción, la misma fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia con contundentes fundamentos ante su inconducta, y actualmente se le está ejecutando el pago de las multas”.



Los funcionarios resaltaron que continuarán los operativos de control conforme a directivas impartidas por el gobernador Gustavo Valdés para erradicar estas prácticas abusivas en defensa de los consumidores de la provincia.



Desde la cartera gubernamental recuerdan que los consumidores pueden realizar las denuncias por estas prácticas ilegales. Personalmente en las oficinas centrales del organismo provincial en calle Carlos Pellegrini 1024 de la ciudad de Corrientes, o en los locales de sus delegaciones en Ituzaingó, Bella Vista y Gobernador Virasoro. Telefónicamente a los números 379 4476025/6 en días hábiles y horario matutino.