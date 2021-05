Falleció el ex vicegobernador de Corrientes Eduardo Galantini Lunes, 03 de mayo de 2021 En las últimas horas, el ex vicegobernador habría presentado dificultades y hasta sus funciones cerebrales habían dejado de funcionar y había sido conectado a un respirador. Su estado era delicado y en los últimos minutos, perdió la vida, indicó el director del hospital Escuela, Salvador González Nadal.





El ex vicegobernador de la provincia, Eduardo Galantini falleció este mediodía a consecuencia las complicaciones sufridas por un ACV y un severo infarto, cuadro ante el cual luchó por un par de días. Nuestras condolencias.



Esta mañana el doctor Salvador González Nadal, Director del Hospital Escuela de Corrientes, donde estaba internado, informaba sobre su estado “sus funciones cerebrales se deterioraron y está conectado a un respirador artificial. Su estado es complicado”.



“Se ha complicado su estado después de la evolución que tuvo en las primaras horas luego del accidente cerebrovascular (ACV). La zona de infarto es muy extensa. Su cuadro es reservado y su pronóstico es complicado”, insistía.



El pasado jueves, “Botón” Galantini, como se lo conocida en la jerga política, sufrió un ACV y luego de estudios médicos, realizado en el hospital de Monte Caseros, fue derivado a Corrientes. Debido a que requeriría estudios y cuidados de mayor complejidad.



El episodio fue registrado por la tarde del día indicado, en su casa de la calle Colón de la ciudad de Monte Caseros. El ex gobernador registra antecedentes cardíacos con un infarto en 2015.



Eduardo Galantini se desempeñó varias veces como intendente de la ciudad de Monte Caseros, vicegobernador en el periodo 2001-2005, acompañando la gestión de Ricardo Colombi, y diputado nacional, entre otros puestos a los que accedió a través del Partido Justicialista.