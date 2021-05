Carné de conductor: Habilitaron un moderno simulador de autos y motos Lunes, 03 de mayo de 2021 El intendente supervisó la puesta en funcionamiento de esta novedosa herramienta, que permitirá a los ciudadanos completar la prueba de manejo en caso de no contar con vehículo propio, como también sostener la continuidad de turnos asignados durante los días de lluvia.



El equipamiento permite la instrucción tanto para licencias de conducción de automóviles como de motocicletas.



Este viernes, el intendente Eduardo Tassano puso en funcionamiento el moderno equipo de simulación de conducción con el que fue dotado el Centro de Emisión de Licencias de la ciudad, servicio que ubica a Corrientes como la segunda del país en contar con un sistema de estas características.



El simulador permite sumar un nuevo beneficio para los vecinos al momento de concretar el examen práctico con el que se finalizan los trámites para acceder al carné de conducir, en este caso, tanto para automóviles como para el manejo de motocicletas.



El equipamiento instalado en el Centro Emisor de Licencias (CEL), ubicado en Avenida Raúl Alfonsín 3845, posibilitará la realización del examen a aquellas personas que no cuenten con vehículo propio, con la asistencia de un instructor capacitado a tal fin, como así también que el Centro dé continuidad a los turnos asignados aún durante aquellos días en que las condiciones del tiempo sean adversas.



El servicio, que está homologado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), posee características únicas y logra adecuar a quien lo opera a situaciones normales de tránsito, lo que permite una evaluación precisa, tanto por parte del instructor, como también un análisis propio del sistema tecnológico sobre la conducción de los aspirantes.



“Son dos máquinas de testeos, una para motos y otra para automóviles, fundamentalmente dispuestas para la emisión de los carnés de conductor”, dijo inicialmente Tassano, quien estuvo acompañado por el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Jorge Sladek; el subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial, Juan Acinas; el director general del Centro Emisor de Licencias, Jorge Arroyos; y trabajadores del área. “Este sistema permite que en lugar de hacer las pruebas en las pistas ahora se puedan hacer dentro del edifico del Centro”, acotó luego.



TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN



De esta manera, la ciudad de Corrientes se ubica a la vanguardia del país en la temática, dado que es la segunda de todo el territorio nacional que brinda este tipo de prestaciones a los vecinos (la primera es San Luis; mientras que si bien en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también cuentan con este sistema tecnológico, en este caso el equipamiento está limitado al uso y capacitación de personal de las fuerzas de seguridad, no así para particulares).



“Estamos hablando de una gran modernización, y prueba de ello es que este es el segundo lugar del país donde se monta este tipo de sistema. Pero creo que lo importante es que los vecinos que no tengan su vehículo, o que el vehículo este aún en trámite de patentamiento puedan venir acá, hacer la prueba y aprobar desde el mismo Centro”, ponderó el intendente.



UN SERVICIO ÁGIL Y DE CALIDAD



El CEL fue una de las áreas en las que la gestión municipal trabajó en forma intensa, tanto en su reordenamiento como en la dotación de recursos, gracias a lo que actualmente se cuenta con un servicio ágil y efectivo.



“Hoy nos complace estar anunciando esto, que se enmarca en uno de los pilares que se han formado desde el inicio de la gestión del doctor Tassano: la modernización. Estamos en el Centro Emisor de Licencias, presentando una nueva opción como son los simuladores destinados a aquellas personas que no cuentan con automóvil propio para poder rendir el examen práctico”, manifestó el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana. “Buscamos brindar un servicio de calidad, ágil y tomando todos los recaudos sanitarios ante el marco de pandemia”, señaló a continuación.



“Lo que estamos poniendo a disposición de los vecinos es una gama de motocicletas y de autos para poder obtener la licencia de ambas categorías”, transmitió Sladek, en referencia al flamante equipamiento. “Hay una práctica breve para quienes van a rendir el examen, con la idea de que se adapten al simulador, los comandos y la sensibilidad propia que tienen este tipo de equipos”, indicó.



“Otra de las bondades que tiene el servicio es la posibilidad que nos da de continuar con los exámenes prácticos aún en días en los que el clima no es favorable. Sin el simulador, teníamos que suspender esa actividad en el día, citar a la persona al día siguiente y eso genera un retraso en el todo el sistema de emisión de licencia”, recalcó.



En ese sentido, Sladek remarcó el hecho de que el sistema está homologado por la Agencia de Seguridad Vial, “lo que nos da la garantía de que estamos ofreciendo a las personas algo que es válido en todo el país”, aseveró, y valoró que “en ese sentido, es destacable además que los simuladores cuentan con la carga de todo lo que es señalética y cuestiones viales propias de nuestro país”.



“Sin dudas estamos ampliando la gama de servicios que ofrece el Centro de Licencias, dándoles a todas las personas de la ciudad la posibilidad de acceder al examen aunque no tengan un vehículo propio”, resaltó el funcionario, quien finalmente aclaró que “el servicio del simulador no está habilitado para aquellas personas que requieran de un registro profesional de conducir, sino que está orientado sólo para vehículos particulares y de uso civil”.



¿CÓMO ES LA PRUEBA?



“El simulador que se puso en funcionamiento en el Centro Emisor de Licencias es un sistema europeo que se fue adaptando a las normas de tránsito de Argentina, y ahora ajustándolo también a nuestras calles”, explicó por su parte el director general del CEL.



“La persona llega, se sienta y se encuentra con un grado de tránsito normal, tal como sucedería en la calle. Debe manifestar ponerse el cinturón de seguridad, prender las luces del vehículo e ingresar al tránsito como lo haría en una situación real”, relató Arroyos, refiriéndose de forma descriptiva a cómo se lleva a cabo el examen en estos modernos aparatos. “Hay cuestiones puntuales que se destacan; por ejemplo, el hecho de que los semáforos de la simulación tiene el mismo tiempo de espera que tienen los de la ciudad, y los cruces entre auto y auto también están recreados”, ejemplificó.