Valdés inauguró una flamante cancha de césped sintético en La Cruz

Jueves, 29 de abril de 2021

El gobernador formalizó este mediodía la apertura de la cancha de hockey municipal de césped sintético, en pos de "mejorar el nivel competitivo de este deporte". En este marco, además informó la inversión provincial para obras complementarias en el mismo campo de juego, y la puesta en marcha de una bicisenda en el acceso a la localidad.







En la continuidad de su visita a La Cruz, el gobernador Gustavo Valdés inauguró hoy la flamante cancha de hockey de césped sintético municipal, la segunda de estas características en el interior provincial, como parte del irrestricto apoyo y fomento al deporte correntino en general, en este caso con fuerte impulso a una disciplina que cuenta con más de un centenar de niños y jóvenes que la practican en dicha localidad.



En este contexto, el mandatario y el intendente local, Luis Calomarde, suscribieron el respectivo Convenio de cooperación por medio del cual la Provincia financiará por un monto de siete millones y medio de pesos obras complementarias de iluminación, cerramiento perimetral y oficina para la citada cancha.



También, en la oportunidad ambos firmaron un Convenio por el cual el Gobierno Provincial destinará una inversión de tres millones de pesos para la construcción de bicisenda ubicada en el acceso a la ciudad.



Recordemos que, en el mes de septiembre del año pasado, Gustavo Valdés ya había dejado inaugurada la primera cancha de hockey de césped sintético en el Centro de Educación Física Nº21 en la localidad de Sauce, en lo que fue el primer paso para el interior provincial, consignándose que existen otros cuatro escenarios de césped sintético en la Provincia, ubicados en Capital, que corresponden al CEF N° 1, Asociación Correntina de Hockey y a los clubes Aranduroga y Taraguy, respectivamente.



Con las flamantes instalaciones deportivas en La Cruz, se ven beneficiados más de 150 chicas y chicos, desde los seis años hasta mayores, que se desempeñan en el club Unión de la mencionada localidad y como dato importante cabe consignar que se podrán albergar en un futuro competencias de carácter nacional, por ser una cancha reglamentaria de acuerdo a lo que dispone la Confederación Argentina de Hockey.



El acto



Durante el acto, el padre Jorge Gómez procedió a realizar la bendición de las nuevas instalaciones. Asimismo, el club anfitrión, Unión, entregó a manera de reconocimiento, presentes a Valdés, Terrile y Calomarde.



En tanto, fue propicia la jornada para concretar la entrega de subsidios canalizados por Lotería Correntina, al Club Social, Deportivo y Cultural Unión y a la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Cruz, en ambos casos para el normal funcionamiento y mantenimiento de dichas instituciones.



Y no faltó el tradicional corte de cintas, efectuado por el gobernador Valdés con demás autoridades y el acompañamiento de un grupo de niñas que practican hockey y representan al Club Unión.



Gobernador Valdés



Sobre la cancha de césped sintético de Hockey inaugurada, que es un motivo de orgullo para la comunidad, el gobernador Gustavo Valdés, rememoró que, en ocasión de una anterior visita, referentes y quienes practican esta disciplina le manifestaron la necesidad de contar con un espacio acorde a la práctica. Por lo que el mandatario recordó que ese fue el espaldarazo para tomar la decisión de “construir una cancha de alto nivel competitivo y poner a este deporte en el foco de atención conjuntamente con lo que se venía haciendo con el fútbol y el básquet”.



“Fue así que quisimos dejar al hockey en un lugar bien alto, los cruceños y las cruceñas que practican este deporte tienen el mérito de que llevan años de trayectoria y necesitamos tener un mejor escenario”, recalcó Valdés y comentó que “muchas veces jugaban en lugares inadecuados, en canchas que eran de pasto o de cemento, y esto no tiene que suceder cuando uno tiene una competencia de alto nivel”.



En este contexto, Valdés puso de relieve que la Provincia viene trabajando con la Secretaría de Deporte para seguir avanzando en canchas, mencionando que “estamos construyendo escenarios en San Lorenzo, también en Goya” y no pasó por alto el hecho de haber inaugurado el año pasado un escenario en Sauce, remarcando que se concretaron otras tres en Capital, se trabaja actualmente en una para Mercedes y existen pedidos de otros municipios que serán atendidos como corresponde.



Luego, el jefe del ejecutivo Provincial, enfatizó que “seguimos trabajando para que el hockey realmente pueda tener el lugar en Corrientes, ojalá que esta cancha que hoy estamos dejando inaugurada sea de provecho, y que realmente ponga al hockey en un nivel competitivo alto, que sabemos que hay en La Cruz”.



Para cerrar, Valdés dijo que “la promesa de la iluminación ya está cerrada”, razón por la cual “firmamos el Convenio para que esté hermoso complejo pueda disfrutar de la práctica de hockey incluso en horario nocturno”.



Intendente Calomarde



“Es un orgullo para nosotros poder contar con estas instalaciones de primer nivel y va nuestro agradecimiento permanente al Gobierno provincial que no solo invirtió en la obra, sino que cedió los terrenos para la construcción”, dijo en primer término el jefe comunal, Luis Calomarde, quién valoró la decisión del gobernador Valdés de avanzar en la construcción de esta cancha, en un lugar estratégico de la Provincia, además de resaltar el pleno acompañamiento que reciben de parte de la secretaría de Deportes a través de su titular, Jorge Terrile.



Para Calomarde, esto fue posible al conjugarse varios factores, entre ellos los méritos deportivos del Club Unión, compitiendo en toda la Provincia con muy buenos resultados en la disciplina del hockey.



Para concluir, el intendente puso de manifiesto que este es el inicio de una nueva etapa para el hockey y el deporte de La Cruz, destacando el compromiso de Valdés para seguir motorizando futuras obras en la flamante cancha, para lo cual se suscribió el correspondiente convenio de cooperación.



Jorge Terrile



El secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, al tomar la palabra recordó que una inauguración de obras deportivas, integrantes de un equipo de hockey se acercó al Gobernador Valdés y les expresaron “la necesidad de tener una cancha, y Gustavo se comprometió a avanzar con ese pedido”, y señaló que pese a los avatares propios de la pandemia “en julio del año pasado, se firmó el acta de comienzo de obra, y hoy el sueño de ustedes es una realidad”.



Para concluir, Terrile sostuvo que “hoy La Cruz puede decir que tiene la mejor cancha de la zona y que está a la altura de cualquiera del país, así que seguramente eso se verá reflejado en el nivel que ya tienen”, y añadió que “siempre la inversión en materia de infraestructura deportiva hace al mejoramiento de las condiciones y a que el deporte crezca en beneficio de todos”.



Presencias



Acompañaron en el acto de inauguración al gobernador Valdés y al intendente Calomarde, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, el secretario de Deportes, Jorge Terrile, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores provinciales, funcionarios de la comuna, concejales, deportistas y padres.



Recorrida de obras



Posteriormente, el gobernador Valdés y el intendente Luis Calomarde recorrieron una serie de obras que la Provincia ejecuta en La Cruz, como parte de la apuesta al desarrollo y crecimiento de la localidad, buscando mejorar la calidad de vida de la población.



En este sentido visitaron las que se despliegan en lo que será el nuevo Hospital de la Cruz, al igual que las se llevan adelante en la Escuela Nº125 Manuel Cabral.



El titular del ejecutivo provincial subrayó en la oportunidad la importancia de seguir apuntalando la capacitación y la educación técnica no solo para La Cruz, sino para los municipios cercanos, entre ellos Alvear, teniendo en cuenta que es un aspecto clave en vista al proyecto para conformar el Parque Industrial, como viene siendo norma en distintos puntos de la Provincia.



También expresó la importancia de seguir potenciando el desarrollo turístico en toda la zona, con la importancia que tienen como valor cultural y arquitectónico las reducciones jesuíticas, que son un imán para atraer visitantes.



“El trabajo es codo a codo con cada intendente y pretendemos que todas las localidades sigan aportando su grano de arena para el progreso de Corrientes”, afirmó el gobernador.