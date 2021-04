Inauguraron refacciones en predio donde funcionan tres instituciones educativas

Miércoles, 28 de abril de 2021

Gustavo Valdés encabezó esta mañana la apertura de las remodelaciones del edificio donde operan las escuelas: Técnica de La Cruz, y de Jóvenes y Adultos (EPJA). Asimismo, inauguró obras realizadas en el Colegio “19 de abril”, contiguo a los mencionados establecimientos. Por otra parte, anunció la construcción de talleres orientados a la industrialización de la madera y la mecanización agropecuaria.





Continuando con el itinerario de actividades, este miércoles el Gobernador se trasladó a la localidad de La Cruz donde dejó inaugurado una serie de instituciones educativas. El acto se llevó a cabo en el predio donde funcionan la Escuela técnica para Jóvenes y Adultos (EPJA), la Escuela técnica de La Cruz y el Colegio segundario “19 de abril”. En la oportunidad, los establecimientos educativos recibieron elementos deportivos; equipamiento de sonido y tecnológicos; por último, sanitizantes.



Palabras del Gobernador



“Al analizar las estadísticas de la provincia vemos que el ingreso económico de las personas es directamente proporcional a la educación recibida”, comenzó diciendo el gobernador para destacar lo fundamental de una buena formación académica para la calidad de vida, agregando que hasta índices como la mortalidad infantil se ven influenciados por ella. “Por eso necesitamos que en Corrientes la formación sea igual para todos”.



Remarcó que, para ello, es necesario invertir y tener un plan estratégico, y que en zonas como La Cruz y Alvear “no se sientan alejados del Gobierno, sino incluidos y atendidos por éste”. Como ejemplo mencionó a la instalación del parque industrial, que necesita “recursos técnicos y humanos, y estos últimos se forman solamente de una manera: con educación”.



Acto seguido, Valdés anunció la construcción de los talleres para la Escuela Técnica, cumpliendo una demanda de la comunidad escolar. Actualmente ya se poseen los terrenos para dicha obra.



Destacó también la importancia de “trabajar por lo que no hicimos en el pasado”, en referencia a la EPJA e instó a todos los adultos que no hayan terminado sus estudios a que lo puedan hacer.



Por último, informó que se invirtió 15 millones de pesos para mejorar los establecimientos locales y que se seguirá por este camino. “Aunque tengamos menos recursos que otras provincias, Corrientes tiene fortaleza histórica, tiene cultura y tiene espíritu”, cerró.



Por su parte, la ministra de Educación, Susana Benítez expresó que “podemos ver que la política de Estado apunta al progreso e inclusión donde nos enfocamos al desarrollo educativo, poniendo en orden las obras de infraestructura”.



Asimismo, la referente de la cartera educativa sostuvo que “la educación es un servicio esencial y volver a la presencialidad y construir la formación ciudadana es lo que hace a la sociedad” y agregó “es esencial la educación de jóvenes y adultos para brindar oportunidades e igualdades”.



Finalmente, agradeció a los docentes “por hacer que la educación esencial sea una realidad en nuestra Provincia”.



Hizo lo propio, el intendente de la Cruz, Luis Calomarde, agradeció por el compromiso y apoyo al Gobierno provincial “porque fuimos atendidos a lo largo de la pandemia y no hubo otro gobierno que haya invertido tanto en nuestra localidad como lo hizo el de Valdés”.



“Estas inversiones producen desarrollo turístico, en la salud y el deporte”, aseguró Calomarde e instó a “seguir trabajando mancomunadamente en estos tiempos de Pandemia”.



Llegado el momento de los discursos de los directivos, todos coincidieron en los agradecimientos al Gobierno por las obras. El rector de la Escuela Técnica, Arturo Pedelez resaltó que “siempre trabajamos en pos de nuestros alumnos” y que en los últimos años “el establecimiento logró muchas cosas”. Susana Álvarez, directora de la EPJA, mencionó que cuentan con 200 alumnos que “cada año nos enorgullece entregarles su diploma”. Mientras que la rectora del Colegio Secundario, Aurora Schaffer, valoró también el apoyo municipal para cumplir con los requerimientos de la institución.



Detalles de la obra



Las obras de refacción en la Escuela Técnica y el Colegio “19 de abril” fueron ejecutadas y supervisadas por la Subsecretaría de Infraestructura Escolar del Ministerio de Información y comprenden revoques, revestimientos, pintura, trabajos de carpintería y pintura, instalación eléctrica, sanitarios, colocación de zócalos y cielorrasos, entre otros trabajos.



Entrega de Bienes de Capital



Luego del acto, Valdés entregó junto a la directora de Comercio, Lourdes D’arrigo, bienes de capital a beneficiarios del programa Emprendedores Somos Todos. Esta iniciativa tiene como objetivo la capacitación y apoyo instrumental a emprendedores de toda la provincia.



Hoy se entregaron, entre otras herramientas, máquinas de coser, hormigonera, heladera exhibidora, amasadoras, freezer y hornos a los beneficiarios, quienes se dedican a distintos rubros como panadería, gastronomía, peluquería y construcción.



Presencias



Acompañaron al Gobernador e Intendente de la zona, el vice intendente y concejales; los ministros de Seguridad, Juan José López Desimoni, de Industria, Raúl Schiavi, de Desarrollo Social, Adán Gaya; el interventor de la DPEC, Alfredo Aun, los secretarios y subsecretarios provinciales y municipales; la directora de Educación Superior, Práxedes López; el rector de la Escuela Técnica, Arturo Pedelez; la rectora del Colegio secundario “19 de abril”, Aurora Schafer y la directora de la Escuela para jóvenes y adultos (EPJA), Susana Álvarez.