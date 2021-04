El Gobernador presidió la apertura de 13 cuadras de asfalto

Miércoles, 28 de abril de 2021

Continuando con las actividades en la ciudad de Alvear, Gustavo Valdés inauguró 1300 m. de pavimento en la intersección de calles Centenario y Hermanos Gómez. Luego, entregó herramientas a varios ciudadanos de la localidad, como parte del programa Emprendedores Somos Todos.





Luego, de participar de la inauguración de la ampliación de la Secundaria Mamerto Acuña, el gobernador Gustavo Valdés se hizo presente en la esquina de las Calles Centenario y Hermanos Gómez para inaugurar la pavimentación de 13 cuadras en esa ciudad.



Al inaugurar las obras viales que beneficiarán a los vecinos de Alvear, el gobernador Valdés agradeció a las autoridades presentes y vecinos por el reconocimiento brindado a la vez que reconoció que “si cada uno hacemos nuestro trabajo de la mejor forma y manera es así como vamos a salir adelante todos” y en ese sentido expresó que “hoy quiero hacer un reconocimiento público a la Municipalidad de Alvear, a todo el equipo de trabajo, al presidente del Concejo, a concejales y a los trabajadores”.



El mandatario correntino señaló que “estamos haciendo junto al municipio, cordón cuneta, iluminación, estamos trabajando en escuelas, en el hospital, estamos por el camino correcto, aunque estamos en un año en el que continúa la pandemia”.



Volvió a pedir que se extremen los cuidados sanitarios al señalar que “nosotros tenemos que cuidarnos, mantener el distanciamiento, utilizar permanentemente el barbijo, el lavado de manos y tenemos que ir a vacunarnos porque el camino es la vacunación, debería ser obligatorio; hoy es voluntario, pero yo le pido a todos los correntinos que en la medida de las posibilidades y por turno de acuerdo a la edad, que se vayan a vacunar, necesitamos alcanzar la inmunidad de rebaño, la inmunidad por vacunación lo antes posible, aunque no hay vacunas para todos, el mundo se disputa la vacuna y es difícil conseguirlas” concluyó.







Salvarredy (Intendente Alvear)







El intendente de Alvear, Miguel Salvarredy al tomar la palabra, brindó sus sensaciones al expresar que “esta inauguración era para febrero, pero no se realizó por motivos de agenda, por compromisos importantes del Gobernador y hoy tenemos la suerte de contar con su presencia” y al referirse a otros trabajos que se realizan en la localidad, el Jefe comunal dijo que “la verdad nos sentimos contentos porque tenemos tantas cosas para mostrarle, de tantas obras que estamos realizando en Alvear que va a ser imposible ver todas”.



Seguidamente, Salvarredy nombró las obras que iba a recorrer con Valdés cuando manifestó: “Vamos a recorrer el estadio municipal, la escuela Agrotécnica donde tenemos la construcción de 50 viviendas, la escuela rural que se había incendiado, las 20 cuadras de enripiado que se realizaron en barrio Mitre, la iluminación con 450 luces LED, es decir en ningún momento paramos de trabajar pero gracias a un Gobierno que se comprometió con los alvearenses, un Gobernador que ve la necesidad cuando le planteamos y no tiene ningún tipo de problema para que esto se haga realidad”.



Por último, el intendente agradeció a Valdés por el apoyo en todo lo que encaran en Alvear al manifestar: “Nosotros no tendríamos como hacerlo, hay cosas pequeñas que hacemos con los recursos municipales y cuando interviene el Gobierno de la provincia nuestras ambiciones ya son más grandes”.







Emprendedores Somos Todos







Luego, el Gobernador se trasladó a la Plaza 9 de Julio de Alvear para participar de la entrega de Bienes de Capital a varias personas de la ciudad con el programa Emprendedores Somos Todos.



En la ocasión, se hizo entrega de herramientas y elementos en los rubros de peluquería, mueblería, carpintería, herrería y textil.







Recorrida de obras en ejecución







Por último, Valdés procedió a recorrer e inspeccionar obras que se encuentran en ejecución, como el futuro estadio Leticia Alcaráz. También, se hizo presente en la escuela 556 Ejército Argentino donde participó del descubrimiento de placa y en donde se entregaron elementos escolares, y por último recorrió la escuela Agrotécnica Jose Maria Malfussi, ubicada en el mismo predio.







Presencias







Se encontraban presentes junto al gobernador Valdés y al intendente municipal, Miguel Salvarredy; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; los ministros, de Educación, Susana Benítez; de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi; el Interventor de la DPEC, Alfredo Aún; legisladores y otros funcionarios