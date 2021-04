Almanaque González: paro cardíaco y milagro en el vestuario de All Boys Lunes, 26 de abril de 2021 El colombiano, recientemente recuperado de coronavirus, se descompensó y estuvo sin pulso por 15 segundos tras la victoria ante Gimnasia de Jujuy. Lo salvó el médico con RCP y fue trasladado a un sanatorio.



Un enorme susto se vivió este sábado en All Boys después de la alegría por la victoria por 1-0 sobre Gimnasia de Jujuy en Floresta. El colombiano Efmamj Jasond González, conocido como Almanaque por la complicación de pronunciar su nombre, tuvo un paro cardíaco en el vestuario tras presentar una arritmia y dificultad para respirar.





Si bien no fue informado oficialmente, el médico Luis Chiaradía le practicó RCP al jugador para lograr su recuperación y luego logró sacarlo del desesperante cuadro con el uso de un desfibrilador. El lapso sin pulso habrá durado unos 15 segundos. El delantero había ingresado al encuentro a falta de 25 minutos para el final. Ante el alarmante hecho, fue trasladado para un diagnóstico a un centro de salud, ya en buen estado general, y consciente.



Al respecto, Chiaradía, habló con La Caravana de All Boys: "Está bien, compensado, fue llevado al sanatorio Finocchieto para hacerle una serie de estudios complementarios pero está lúcido. Se manejaba por sus propios medios. Estamos a la espera de los estudios para ver qué arrojan".



Sobre el mal momento que pasaron, relató: "Fue complicado porque hizo una descompensación, con dificultad para respirar, perdió el conocimiento fracciones de segundo. Eso es una situación complicada para un futbolista de alto elite cuando le pasa en esfuerzo".



Chiaradía, por el momento, descartó que el episodio de González estuviera relacionado con su reciente contagio de coronavirus: "Una vez que atravesó y terminó el cuadro de covid-19 se hicieron todos los estudios pertinentes que marca el protocolo y arrojaron resultados normales, así que yo no le adjudicaría este episodio al coronavirus".





Tras el partido, All Boys publicó un primer parte médico: "Efmamj Jasond González finalizado el cotejo sufrió una descompensación con dificultad para respirar con una mínima pérdida de conicimiento. Se encuentra bien y compensado se lo derivó al Sanatorio Finichietto para realizarle estudios complementarios.2



Horas más tarde, el club emitió un segundo parte: "Los estudios complementarios realizados a Efmamj Jasond González en el Sanatorio Finochietto arrojaron óptimos resultados. El jugador de #AllBoys quedará en observación por 24 hs según indicación de los facultativos tratantes".



Quién es Efmamj Jasond González

Tiene 21 años, es atacante y comenzó su carrera en Atlético Nacional de Medellín, para desembarcar en San Lorenzo en 2019. Al Albo llegó a principios de año, a préstamo por una temporada.



Su nombre se debe a una curiosa elección de sus padres: son las iniciales de los 12 meses del año, por lo que forman Efmamj Jasond. Y de allí su apodo: Almanaque.