La Vacunación continuará en los barrios Sol de Mayo y San Roque Oeste Lunes, 26 de abril de 2021 La campaña de vacunación Covid-19 casa por casa continuará hoy en los barrios Sol de Mayo y San Roque Oeste de la Capital. Allí, los agentes sanitarios estarán inmunizando a mayores de 65 años que todavía no se aplicaron la dosis.





Esta modalidad tiene el objetivo de acelerar la vacunación en adultos mayores. La actividad es coordinada por la Provincia -a través de la Dirección de Inmunizaciones-, equipos de los SAPS Y CAPS, personal de la Facultad de Medicina de la UNNE y delegaciones municipales.



Anteriormente se estuvo inmunizando en barrios como Anahí, Quintana, Apipé, Doctor Montaña, Victor Colas, Jardín, entre otros.



Se recuerda también que está disponible la página vacunate.corrientes.gob.ar/vacunate para solicitar un turno de vacunación en los diferentes centros distribuidos en Capital y el interior.



Beneficios de la vacunación



-Está demostrado que las vacunas con aprobación de uso han cumplido los procedimientos de rutina que garantizan la seguridad y son altamente efectivas para evitar que contraigas la enfermedad COVID-19.



-Contagiarse COVID-19 podría generar algo de protección natural, conocida como inmunidad. Pero los expertos no saben cuánto tiempo dura esta protección, y el riesgo de enfermarse gravemente y morir a causa del COVID-19 es mucho más alto que cualquier beneficio que pueda aportar la inmunidad natural. Las vacunas contra el COVID-19 ayudarán a protegerlo al crear una respuesta de generación de anticuerpos (sistema inmunitario) sin que deba sufrir la enfermedad.



-Vacunarse también puede proteger a las personas a su alrededor, en especial aquellas con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19.



-Usar mascarillas y respetar el distanciamiento social son prácticas que ayudan a reducir la probabilidad de exposición al virus o de propagarlo a otras personas. Estas medidas nos seguirán ayudando pero no son suficientes. Las vacunas actuarán sobre su sistema inmunitario para que esté en condiciones de combatir el virus si se ve expuesto al mismo.