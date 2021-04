Santiago Silva, tras haber sido habilitado: "Se hizo justicia"

Viernes, 23 de abril de 2021

El Tanque habló en Sportia tras haber recibido el permiso provisorio para volver a jugar al fútbol profesionalmente y contó cómo vive este momento tan especial. Además, contó qué será de su futuro.





Tras una larga lucha para que le levanten la sanción que recibió por haber dado positivo en un control antidoping del 12 de abril de 2019, a causa de una sustancia que tenía el tratamiento de fertilidad que estaba realizando por aquel entonces, Santiago Silva fue habilitado provisoriamente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para volver a jugar profesionalmente. En medio de esta gran noticia, el Tanque dialogó con Sportia y tocó todos los temas: las sensaciones de un momento tan especial, su futuro en el fútbol y lo positivo de la situación que le tocó vivir.





"Se hizo justicia. Es el comienzo de algo bastante largo, que tuvo un inicio positivo", aseguró Silva, quien contó que la gran noticia se la dio su abogado. "Si bien sabíamos que podía ser hoy, ayer a la tarde me pasaron la información. Después ratifiqué varias veces porque hubo varias falsas alarmas. Contento con esto que es un permiso provisorio hasta que la Justicia dé el fallo y por ahí también va muy positiva la cosa. Lo primordial es que hoy ya puedo pertenecer a un equipo y eso me da una alegría enorme", expresó.



Y añadió: "Hoy estoy en condiciones de firmar para cualquier equipo. Después de este amino tan largo que me tocó vivir, lo que me queda es la gente que estuvo cerca. AFA, Tribunal de Disciplina, que esta abalado por Fernando Mitjans, se han portado de maravillas. Me han escuchado, por ahí me escucharon tarde, pero me han escuchado y eso me pone feliz. Agremiados acompañando, mi familia, mi abogado. Fue y sigue siendo un trabajo arduo".



Con respecto a lo que se viene, Silva dejó en claro que su cabeza ahora está enfocada en la cuestión física. "Ahora pensar solamente en poder ponerse a punto. SI bien estuve entrenado todo este tiempo con un profesor, no es lo mismo. Lo más importante está, que es poder pertenecer a algún equipo", dijo.



Por otra parte, el delantero reveló que abandonó el tratamiento de fertilidad que llevaba adelante con su pareja. "Ya desistimos. Uno se aferra a los hijos que tiene y dado el momento que me tocó vivir en el principio, que fue bastante furo, hoy me siento mas fuerte por lo que me pasó", aseveró.



En sintonía con esto, el Taque destacó lo bueno de lo que le tocó vivir: "Todo esto trajo cosas positivas. Se destapó una olla que nunca se había destapado. Ha habido cambios en los controles antidoping, ha habido cosas nuevas, se han cambiado mas del 40% de los artículos del doping. Esto ha movido un montón. Se ha visto favorecido el sentido común, que lo mas importante para el ser humano o un deportista en este caso".





SILVA, SU FUTURO EN EL FÚTBOL Y EL RETIRO



"No recibí llamados. Yo creo que habrá sido por esa falsa alarma que hubo en su momento. Estoy muy tranquilo, esto recién comienza, es algo muy positivo para mí, estoy esperando esto hace mucho tiempo y hoy se dio. Así que tomándolo con mucha calma y sabiendo que alguien me va a querer", sostuvo el delantero, que terminó sus palabras entre risa.



Con respecto a su supuesta vuelta con la camiseta de Atlanta, donde dirige Walter Erviti, expresó: "Walter es una migo de la vida. Hemos hablado, lo fui a visitar en sus primeros días de entrenamiento como DT. Tengo una relación de vida con él. Llegó un ofrecimiento de parte de su dirigencia, de él, pero hoy no voy a cerrar puertas a nadie. No hay ningún acuerdo, eso no se de donde salió. No es real".



Ya sobre el final de la charla, Silva aclaró que, pese a sus 40 años, aún no tiene decidido cuándo colgará los botines. "No me pongo plazos. Sigo disfrutando del día a día, que es lo más lindo, sigo disfrutando de la juventud, de los chicos. A mí me toca ser un viejito y estar a la par de ellos. Hoy en día, no estando jugando, sigo hablando con un montón de chicos, colegas que me han tirado también un montón de fuerza, y eso es lo que me gusta. Obviamente que después la frutilla de la torta es el fin de semana, los buenos resultados, la campaña que pueda tener un equipo. Me sigo levantando temprano, sigo saliendo a entrenar. Ya llevo un tiempo levantándome temprano todos los días, entrenando, haciendo doble horario y ya tengo una disciplina de muchos años y eso no me cuesta. Hubiese sido muy fácil para mí decir: ‘Bueno, me retiro. Ya estoy grande, empiezo a disfrutar de otras cosas de la vida, de mi familia, viajar’. Pero lo sigo disfrutando y eso es lo que me gusta. Así que no me pongo un punto y le sigo dando y sigo disfrutando a la par", sentenció.



EL SUEÑO DESPUÉS DE LA LUCHA



"Mi sueño es volver a sentir lo que hace un tiempo no siento. El poder entrar a una cancha, el poder agradecerle a Dios como le agradecía habitualmente cuando me tocaba entrar, creo que ese es el mejor regalo que hoy puedo recibir. El entrar a una cancha y disfrutar, y el ganar, el perder, el sufrir dentro de una cancha y sentir cada entrenamiento, ese es el mejor regalo que puedo recibir", aseguró Silva.