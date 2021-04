Copa Libertadores: River igualó 1 a 1 con Fluminense

Viernes, 23 de abril de 2021

El Millonario ganaba por el gol de Montiel pero Fred le dio el empate 1-1 al conjunto carioca en Brasil en la Fecha 1 del Grupo D del certamen continental.



River fue más pero no pudo aprovechar la ventaja e igualó 1-1 con Fluminense en el Maracaná en la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Gonzalo Montiel abrió el marcador para el Millonario en el primer tiempo y Fred le dio el empate al Flu en el complemento.





El equipo de Marcelo Gallardo se hizo dueño de la posesión desde el primer minuto y antes del primer cuarto de hora logró ponerse en ventaja. A los 12 minutos, Rafael Santos Borré fue derribado por Marcos Felipe dentro del área y Roberto Tobar no dudó en cobrar penal. El encargado de la ejecución fue Montiel, que fue eficaz y abrió el marcador.





River era más y merecía la victoria, pero no generaba mucho peligro en el arco rival. En el complemento, a los 17 minutos, el Millonario la perdió y Fred encabezó el ataque, tiró una gran pared con Juan Cazares y definió frente a Franco Armani que anda pudo hacer.





Pasada la media hora de la segunda mitad, llegó la gran polémica en Brasil. Lucca encaraba mano a mano a Armani, Fabrizio Angileri lo cruzó pero el árbitro Tobar no cobró un penal que pudo cambiar el transcurso del partido.



Fue final 1-1 en el Maracaná. Fluminense y River repartieron puntos en el estreno del Grupo D, que comparten junto a Junior e Independiente Santa Fe, que se miden desde las 23.00 en Barranquilla.