Endurecieron el bloqueo en Libres y crece la tensión en la frontera con Brasil

Viernes, 23 de abril de 2021

Por una controversia con los PCR y la detección de presuntos certificados apócrifos, se suspendió la circulación fronteriza. La Federación Nacional de Choferes de Camiones denunció que los trabajadores provenientes del vecino país se niegan a realizarse el test.





“Se ha cortado el paso fronterizo y de esta manera las cargas de las economías regionales del Mercosur han quedado paralizadas”, anunció el Secretario de Políticas del Transporte de la Federación de Camioneros, Omar Pérez.







Por el paso fronterizo Libres-Uruguayana circulan a diario, en promedio, 800 camiones que son parte de la cadena de comercio internacional. Sin embargo, esa circulación está detenida desde el martes a las 16. En este contexto, hasta el cierre de esta edición, se mantenía un paro por tiempo indeterminado que convocó la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros (Fedcam) que pide que Argentina y Brasil unifiquen el control sanitario por el covid-19 que se efectúa en el citado cruce internacional.



Sobre lo que está ocurriendo en el lugar que cumple un rol fundamental para las importaciones y exportaciones de ambos países, desde el paso fronterizo explicaron que “hay dos situaciones que es necesario detallar para entender lo que pasa desde el martes a las 16”.



En este sentido, explicaron que ese día, “las autoridades argentinas decidieron cerrar la circulación de camiones desde Libres a Brasil y viceversa, por varios motivos. Uno de los fundamentos fue que no estaban dadas las condiciones de seguridad para que los camioneros argentinos que iban a suelo brasileño porque recepcionaron la denuncia de un trabajador que habría sido agredido. Eso presuntamente sucedió en el sector de la playa fiscal del cruce fronterizo, donde integrantes del sindicato del vecino país le habrían exigido al trabajador argentino que presente documentación que demuestre que el PCR le dio negativo para covid-19. Requisito que no es solicitado en Brasil y que tampoco puede ser exigido por trabajadores privados”.



Ese suceso, “se sumó a otro que también es complejo. El personal de Salud Pública de la Nación que realiza el control del lado argentino, presuntamente detectó que camioneros brasileños presentaron certificados apócrifos e inclusive detectaron casos positivos”, añadieron.





En este contexto, recordaron que el Gobierno nacional dispuso que en los cruces fronterizos los transportistas extranjeros, antes de ingresar a suelo argentino deben presentar un PCR que debe ser realizado con una anticipación no mayor a las 72 horas”.



Segunda medida



Finalmente, “el cierre del cruce por el puente internacional se levantó ayer (miércoles) a las 14. Y si bien después de ese horario comenzaron a llegar camiones desde Brasil, hasta ahora permanecen en la playa del Centro de Frontera porque camioneros argentinos iniciaron un paro por tiempo indeterminado”, señalaron.



Consultado al respecto, el secretario general de la delegación Corrientes de la Fedcam, Emilio Rotela, expresó que “no están dadas las condiciones sanitarias porque los camioneros brasileños se oponen a realizarse los PCR. Un requisito que fue fijado precisamente por la gran cantidad de personas contagiadas que hay en el vecino país, donde además registraron otras cepas. A eso se suma que se detectaron casos en los que presentaron esa prueba, pero el certificado sería trucho”.



Por eso, indicó que la Fedcam resolvió realizar un paro por tiempo indeterminado hasta que “se establezca un sistema que reduzca el riesgo de dispersión del coronavirus. Algo que no sólo permitirá cuidar a los trabajadores del transporte internacional sino a los pobladores en general”.





En este contexto, Rotela afirmó que “lo que estamos pidiendo es que las autoridades y los empresarios de ambos países se reúnan para establecer un control sanitario unificado”.