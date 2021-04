Récord de muertes en Argentina: sumó 537 decesos en 24 horas

Viernes, 23 de abril de 2021

El Ministerio de Salud informó que en la carga de datos de este jueves se incluyeron 52 fallecimientos que "corresponden a cargas de las jurisdicciones de meses anteriores", igualmente señaló que "la suba de casos de este mes va acompañada del aumento en la mortalidad".





Otras 537 personas murieron y 27.216 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 60.620 los fallecidos y 2.796.768 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.



Según la cartera sanitaria, son 4.791 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 65,6% en el país y del 75,3% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



De los 537 fallecidos por coronavirus reportados este jueves, 52 corresponden a "meses anteriores", informaron fuentes oficiales.



"Con respecto a los 537 fallecidos notificados en el día de hoy, la información preliminar indica que 485 corresponden al mes de abril, evidenciando que la suba de casos va acompañada del aumento en la mortalidad", explicaron.



De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación actualizado a las 18, el total de inoculados asciende a 6.764.804, de los cuales 5.913.743 recibieron una dosis y 851.061 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 8.620.508.



El reporte consignó que murieron 322 hombres y 212 mujeres, mientras que 1 persona de la provincia de Buenos Aires, 1 de la Ciudad de Buenos Aires y 1 en Entre Ríos fueron reportadas sin dato de sexo.



El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 99.323 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 10.521.258 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.







La segunda ola de contagios



En este contexto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, insistió en que las medidas adoptadas para bajar los contagios de coronavirus tienen que ver con el "resguardo sanitario y la falta de camas en terapia intensiva".



"Si no entendemos que esto no lo eligió el Presidente, y que no hay un Presidente contento por tomar medidas como interrumpir la escolaridad ni bajar la circulación, no vamos a poder solucionarlo", subrayó la funcionaria en alusión al manejo de la cuestión sanitaria.



La ministra añadió a FM Radio Con Vos que las autoridades toman "decisiones que sabemos que tienen muchísimo impacto económico pero se están tomando porque no hay camas en terapia intensiva".



Por su parte, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que "el sistema de salud está saturado y estamos muy próximos al colapso" y planteó la necesidad de "disminuir la cantidad de contagios de la forma que sea" porque, caso contrario, la capacidad de atención se verá resentida.



En declaraciones a radio Nacional, el funcionario remarcó que las medidas de restricción que se adoptaron desde la Nación y también en la provincia "fueron para cortar con la suba vertiginosa" de casos que se registra actualmente en un escenario de segunda ola de coronavirus.



En tanto, el Gobierno porteño ordenó a las clínicas y sanatorios privados y de seguridad social de la Ciudad a "reprogramar y suspender" por 30 días las cirugías e intervenciones médicas en patologías que no sean de carácter urgente, ante la escalada de casos de coronavirus que ocasionó una saturación del sistema sanitario en el ámbito privado en las últimas semanas.



La medida fue dispuesta a través de un decreto que lleva la firma del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.



Sigue la campaña de vacunación



Por otra parte, el país recibirá la próxima semana un millón de dosis de Sinopharm procedentes de Beijing en tres vuelos que arribarán a Ezeiza el 25, 26 y 28 de abril y, de esa manera, habrán llegado al país 9.932.600 vacunas contra el coronavirus.



Según fuentes gubernamentales, esos fármacos que llegarán en dos aeronaves de Aerolíneas Argentinas y en una de Lufthansa, se aplicarán a personas que ya recibieron la primera de las dosis de la vacuna china.



Esta misión traerá al país el tercer millón de los cuatro que Argentina compró al laboratorio del Instituto de Productos Biológicos con sede en la capital del país asiático.



Panorama mundial



En el plano global, el coronavirus ya contagió a más de 143,8 millones de personas y causó la muerte de más de tres millones desde el inicio de la pandemia a fines de 2019.



En tanto, más de 525 millones de personas (poco más de 6% de la población mundial) recibió una dosis de alguna vacuna y poco más de 217 millones (2,8%) ya tienen las dos dosis.



India registró casi 315.000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, un récord para el país y a nivel mundial, que pone a los hospitales de Nueva Delhi al límite de sus capacidades con una preocupante escasez de oxígeno medicinal.



El Ministerio de Salud informó 314.835 nuevos casos, un balance diario que ningún país había registrado hasta ahora, en medio de una segunda ola atribuida sobre todo a una "doble mutación" del virus detectada en la nación asiática.



Esto eleva a 15,9 millones las personas contagiadas en India desde el inicio de la pandemia y lo convierte en el segundo país más afectado por el coronavirus, detrás de Estados Unidos y por delante de Brasil.



Sin embargo, Brasil, con sus 212 millones de habitantes, registró unos 381.000 fallecidos, el doble de India, donde viven 1.300 millones de personas.



En las últimas 24 horas se contabilizaron también 2.074 muertes, lo que eleva el balance oficial de la epidemia a casi 185.000 decesos.



Por su parte, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, se pronunció a favor de declarar el estado de emergencia en las prefecturas de Tokio y Osaka a medida que se acerca la fecha para la celebración de los Juegos Olímpicos, previstos para julio, y en un renovado intento por frenar el avance del coronavirus.



Los contagios de Covid-19 siguen en alza en ambas prefecturas.



En las últimas 24 horas, la capital reportó 861 nuevos contagios, el número más alto desde finales de enero, mientras que Osaka registró un récord con 1.242.



Francia, el país europeo con más casos de coronavirus y el segundo con más muertes por la enfermedad, informó que empezará de forma gradual a levantar las restricciones con la vuelta presencial a las clases el próximo lunes para los alumnos infantiles y primarios, mientras los secundarios lo harán desde el 3 de mayo.



Lo anunció el primer ministro, Jean Castex, mientras el Ministerio de Salud informó que con los 34.318 contagios de las últimas 24 horas, los casos alcanzaban a 5.408.606, liderando el ranking de los países europeos, mientras la cifra de muertes era de 102.164, tras sumar otras 283, detrás del Reino Unido.