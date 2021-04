Las salas de coronavirus del Garrahan tienen una ocupación del 100%

Viernes, 23 de abril de 2021

Hay 39 niños internados, tres de ellos en terapia intensiva, un número "mayor al del año pasado", aseguró la directora de Epidemiología del centro de salud infantil.





Las salas destinadas a pacientes con coronavirus del Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires tienen una ocupación del 100 por ciento, con 39 niños internados, tres de ellos en terapia intensiva, un número "mayor al del año pasado", según aseguró la directora de Epidemiología del centro de salud infantil.



"Tenemos 39 niños internados, tres en la unidad de cuidados intensivos", dijo la jefa de Epidemiología, Rosa Bologna, durante una conferencia de prensa en la puerta del Hospital.



Distintos especialistas vienen dando cuenta de cómo la segunda ola de coronavirus está afectando a niños y adolescentes y advierten sobre la ocupación de camas en los hospitales porteños.



En ese sentido, el infectólogo Eduardo López, miembro del Comité que asesora al gobierno nacional, habló sobre la situación en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y consideró que ese centro de salud está en condiciones para enfrentar la pandemia ya que sólo tienen ocho pacientes internados con Covid y entre 35 y 40 camas disponibles. "Es un número bajo", consideró López y detalló que se trata de "dos unidades con todos los recursos, aparte de las unidades intensivas", donde sólo hay otros niños internados con coronavirus.





Jefe del Departamento de Medicina del Gutiérrez, López aseguró que el Hospital tiene "capacidad plena para poder seguir internando, no prevemos que haya habido un brote, estamos con la misma cifra, incluso inferior, de cuando comenzó el brote en junio, julio" del año pasado.



Distinta es la situación en el Garrahan, donde este jueves Bologna sostuvo que "las salas Covid están al 100 por ciento" y detalló que "tres pacientes están en cuidados intensivos, eso es mayor del número que teníamos habitualmente el año pasado" ya que representan el 80 por ciento de las camas destinadas a pacientes con Covid.



Bologna agregó que incluso hay "lactantes pequeños que están con la infección" y que el hospital lleva atendidos unos mil niños con coronavirus desde que comenzó la pandemia, de los cuales el 47 por ciento tiene una enfermedad de base, un porcentaje que hoy se eleva al 80 por ciento en los casos de los pacientes internados.







La situación en los hospitales



Si las cifras sobre los contagios en adultos no dejan dudas sobre la contundencia con la que llegó al país la segunda ola de la pandemia, lo que ocurre con los niños genera dudas. Sobre todo, con respecto a la atención en los hospitales pediátricos de la Ciudad de Buenos Aires.



Por esa razón, tanto desde el Garrahan como desde el Gutiérrez, sus autoridades dieron conferencias de prensa para explicar la situación en cada uno de ellos.



En la puerta del Gutiérrez, la infectóloga Angela Gentile, señaló que "la mayor parte de los pacientes vienen de la provincia de Buenos Aires, aunque hay algunos de la Ciudad y un derivado de Comodoro Rivadavia" y que todos ellos llegan con una patología de base que es lo que agrava su situación.



Junto a ella, López enfatizó que en el Gutiérrez los pacientes con coronavirus representan "el número de casos que teníamos el año pasado".







Más tarde, en declaraciones a TN, el infectólogo reiteró: "Bajemos un poco la ansiedad a la gente diciendo que esto no es un brote, ni que está afectando en mucha cantidad a los niños, esto es básicamente algo esperable".



Bologna también ofreció una conferencia de prensa en la puerta del Garrahan, donde afirmó que "el 80 por ciento de los pacientes tiene un enfermedad de base y hay un 20 por ciento que no, que son niños sin antecedentes son niños sanos".



Allí se refirió al lugar donde se producen los contagios y señaló que los pacientes de entre 10 y 19 años, se suele producir en "en reuniones sociales, en la escuela, son los que mas circulan". En cambio, agregó, está "el grupo de 6 a 9 años en el que la escuela sí podría ser el lugar de transmisión", aunque aclaró que "no está específicamente documentado".





Bologna aseguró que en el Garrahan "la mayoría de los pacientes están con cuadros de moderada gravedad" y precisó que las "salas que están destinadas a Covid son casi como terapias intermedias". Allí, la ocupación alcanza al 80 por ciento.



Sobre la procedencia de los pacientes, agregó que "hay un porcentaje más alto de la Ciudad de Buenos Aires que habitualmente".



Por último, Bologna recomendó que "a partir de los dos años se puede utilizar el barbijo, así que nosotros los estimulamos, los niños aprenden rápido y son un motor de cambio para las familias".





Consultado por Télam, el contador y senador correntino Martín Barrionuevo aseguró el miércoles que "la franja de 0 a 9 años fue la que mayor crecimiento tuvo en CABA desde la semana 7 (15 a 21 de febrero) pasando de 80 casos de coronavirus durante la semana del 18 de febrero a 450 en la semana del 15 de abril, lo que implica un crecimiento de 5,63, es decir que se multiplicaron por más de 5 veces".



Sin embargo, el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría negó que el sector esté desbordado y al hablar por Urbana Play aseguró: "No es así, estamos con la frecuencia habitual. Ninguno de los chicos internados está grave, no estamos viendo un mayor impacto de la enfermedad en pediatría. Hoy por hoy no está desbordada la pediatría".