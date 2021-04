Inició la vacunación a los ex soldados combatientes en Malvinas de Corrientes Jueves, 22 de abril de 2021 En la sede Capital del Centro de Ex Combatientes, ubicada en Ituzaingó 1.238, se puso en marcha esta mañana la vacunación contra el Covid-19, destinada a ex soldados correntinos que combatieron en Malvinas, la que proseguirá en el día de mañana, de 8 a 12 y de 18 a 22, abarcando también al interior provincial.



De esta manera, Corrientes es la primera provincia del país en arrancar con la inmunización a quienes participaron del conflicto bélico en Malvinas en 1982. En total, son 850 los ex combatientes habilitados para vacunarse, 250 de Capital y los restantes 600 corresponden al interior, de acuerdo al padrón establecido.



El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo se hizo presente en la sede del mencionado Centro, supervisando la vacunación y en la oportunidad expresó que, como estado, “es una obligación moral cumplir con nuestros héroes en Malvinas”, siendo un grupo que además de estar dentro del rango etario de vacunación, muchos de ellos presentan comorbilidades, por lo cual es fundamental que estén vacunados.



Cardozo señaló que los ex combatientes deben tomar contacto con los respectivos Centros, ya sea en Capital como en el interior, para realizar la gestión de turnos y el personal de la cartera de salud pública lleva adelante la vacunación.



El primer vacunado



Rolando Fernández fue el primer correntino, ex combatiente de Malvinas, en recibir la vacuna y de esa manera, la Provincia sigue adelante con la campaña voluntaria y gratuita, que se va acentuando en la medida que arriban las dosis desde Nación.



“Estamos muy contentos por recibir la primera dosis de la vacuna contra el flagelo del Coronavirus, representa una enorme tranquilidad para nosotros”, dijo emocionado Rolando Fernández, luego de ser vacunado, agradeciendo al gobierno provincial por “velar por la salud de todos los camaradas de Corrientes”.



Fernández resaltó que la gran mayoría de los ex combatientes presentan problemas de salud de base que los hace personas de riesgo ante la amenaza del Coronavirus, con lo cual la vacuna es un elemento indispensable para prevenir el contagio, señalando además que más allá de que “estemos vacunados, hay que seguir manteniendo todas las medidas de distanciamiento, uso de barbijo e higiene, ya que el virus siempre está al acecho”.



Por su parte, el titular de la Dirección Provincial Malvinas Argentinas, José Galván, ponderó que Corrientes sea pionera en la vacunación anti Covid-19 para los ex combatientes y agradeció al gobernador Gustavo Valdés por tomar la decisión y dar la posibilidad de inmunizar a quienes defendieron a la patria en Malvinas en 1982.



“Todos los ex combatientes de la Provincia, que hayan participado activamente en combate van a ser vacunados y desde mañana vamos a estar llegando con las dosis a todo el interior en los distintos Centros”, puso de relieve José Galván, acotando que en Corrientes hay 27 Centros que se encargaron de acercar toda la información necesaria para el proceso de inmunización.