Se sorteó el grupo de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos Jueves, 22 de abril de 2021 Se realizó el sorteo en FIFA y el equipo que dirige Fernando Batista integra el Grupo C junto con Egipto, España y Australia. El debut será ante los de Oceanía, el jueves 22 de julio.



Esta madrugada se sortearon los grupos para el torneo de fútbol masculino y femenino de cara a los Juegos Olímpicos de Tokyo con la Selección Argentina como cabeza de serie. El equipo que conduce Fernando Batista integrará el Grupo C, junto con Egipto, España y Australia. Este último será el rival de debut, el jueves 22 de julio, en Sapporo.





Los otros duelos de la Selección en su zona será el domingo 25, contra Egipto, en la misma ciudad que el primer partido; y cerrará la fase regular culminará el jueves 27, ante España, en Saitama. Finalizada esta instancia, habrá cuartos de final, semifinales y los partidos por la medalla de bronce y por la medalla de oro.



La transmisión del evento se llevó a cabo en Zurich a partir de las 5 (hora argentina) y el conjunto comandado por el Bocha compartió bombo con el local, Japón, Brasil y República de Corea. El campeonato está compuesto de 16 equipos y los últimos en clasificar fueron Honduras y México, después de llegar a la final del Preolímpico disputado por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) que ganó el Tri.



El Estadio de Tokio acogerá el primer encuentro del combinado masculino nipón y el Estadio Olímpico —ubicado también en la capital japonesa— albergará la final femenina, así como las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos. Sapporo, Miyagi, Kashima, Saitama y Yokohama son las otras sedes de la competición de fútbol, que se celebrará del 21 de julio al 7 de agosto próximo.



TODOS LOS GRUPOS DEL FÚTBOL MASCULINO



Grupo A: Japón, Sudáfrica, México y Francia.



Grupo B: Nueva Zelanda, República de Corea, Honduras y Rumanía.



Grupo C: Egipto, España, Argentina y Australia.



Grupo D: Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita.



EL FÚTBOL FEMENINO TAMBIÉN TIENE SUS GRUPOS



En el fútbol femenino ya están confirmados los 12 equipos que serán parte de la competencia con el gran favorito a llevarse el oro, Estados Unidos, que fue cabeza de serie.



Grupo E: Japón, Canadá, Gran Bretaña y Chile



Grupo F: China, Brasil, Zambia y Países Bajos



Grupo G: Suecia, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.