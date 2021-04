Clausuraron una heladería en pleno centro de Corrientes

Autoridades municipales clausuraron un local en el que funcionaban una heladería, un almacén y una fiambrería en pleno centro correntino por falta de higiene y habilitación comercial, informaron fuentes oficiales este miércoles





Se trata de un negocio dedicado a la venta de fiambres, artículos de almacén y que además funciona como bar-cafetería.



Al momento de la inspección, el personal de la Subsecretaría de Contralor Ambiental, detectó que el local no poseía habilitación comercial.



A su vez, clausuraron preventivamente el comercio por no tener aprobación del plano por parte de los bomberos, documentación de productos y por falta de higiene en la zona de depósito de alimentos, según indica el acta





A su vez, poseía un sólo baño al público y no tenía pileta con agua corriente en ninguno de los sectores comerciales, indica el acta labrada el lunes último y conocida ayer.