El Gobernador Valdés inauguró obras en Goya

Miércoles, 21 de abril de 2021

El gobernador Gustavo Valdés dejó inaugurado oficialmente el nuevo asfaltado, iluminación y semaforización de la avenida Mazzanti, lo que permitirá un acceso seguro a la ciudad.



Además, participó de la apertura del asfaltado de 3 cuadras de la calle Gregorio Pando como así también de la inauguración de la iluminación de la cancha del Club Puerto Boca de Goya.







El gobernador, Gustavo Valdés dejó inaugurado oficialmente en la tarde de este martes, el nuevo asfaltado e iluminación de la avenida Mazzanti, lo que permitirá un acceso seguro a la localidad. Además, participó de la apertura del asfaltado de 3 cuadras de la calle Gerardo Pando como así también de la inauguración de la iluminación del Club Puerto Boca de Goya.



Los trabajos sobre la avenida Mazzanti comprenden 1050 metros, desde la rotonda de acceso hasta Rolón. La obra se complementó con tareas de iluminación, saneamiento y señalética. Fue una iniciativa del Gobierno provincial a través del Ministerio de Coordinación y Planificación.



El gobernador comenzó su discurso mencionando la pavimentación de la calle Colón, obra que antecedió a la de hoy, recordando que era una arteria muy transitada y que “con sacrificio y trabajo la pudimos completar”.



“Cuando inauguramos esa calle nos comprometimos con la Mazzanti, y la hicimos rápido, estamos hablando de la entrada a la ciudad, por lo que tiene que estar en condiciones óptimas”, continuó Valdés, manifestando que la inversión demandó unos 85 millones de pesos “que al cambio de hoy es sería mucho más”.



El mandatario anunció que ahora son las calles Colón y Diaz Colodrero las que tendrán un lavado de cara. Para la primera se invertirán 70 millones de pesos y para la segunda otros 60. “Esta es la forma de trabajar: codo a codo Gobierno con Municipalidad y vecinos para que Goya siga mejorando”, dijo Valdés a la vez que felicitó a los obreros y a la empresa constructora por el trabajo realizado.



El intendente Ignacio Osella agradeció al gobernador porque “realmente la Avenida Mazzanti quedó muy linda, como también la que inauguramos antes, la Piragine Niveyro que era un desastre, llena de pozos, con distintos tipos de problemas, y la verdad es que el crecimiento y el desarrollo de la ciudad a partir de las obras de infraestructura hacen que tengamos esperanza en el futuro de Goya y de la provincia”.



El jefe comunal detalló las obras complementarias de la avenida que no se ven, como “los pluviales, tanto de la intersección de Brasil y Mazzanti y de José Jacinto Rolón y Mazzanti que son obras enormes con pluviales de un metro y varios pluviales que cruzan la avenida Mazzanti y saliendo de la calle Brasil y cruzan luego hacia el pluvial de la calle Madariaga que termina en el río, en la estación de bombeo de la calle Madariaga. Esa obra permite que muchos lugares de la ciudad que antes se inundaban, ahora no se van a inundar más” enfatizó Osella.



Y sobre todo resaltó que “aquí se ha invertido varios millones de pesos que no se ven pero que eran sumamente importantes” a lo que hay que sumarle que “se duplicó la iluminación de la avenida lo que también le aporta seguridad; la bicisenda y la semaforización de la avenida y la demarcación del pavimento” acotó el intendente.



Inauguración de calle Pando



Previo a la inauguración de la Mazzanti, Valdés estuvo en el corte de cinta de la repavimentación de la calle Gerardo Pando. Las obras de la mencionada arteria comprenden desde la intersección con Rolón hasta calle Perú. Se trata de tres cuadras del programa “Mita y Mita” que se lleva adelante en forma articulada entre vecinos y Municipio y se complementan con el Programa de obras pluviales y del sistema de iluminación de alumbrado público.



El gobernador Gustavo Valdés expresó su satisfacción de inaugurar estas obras donde no intervino el gobierno resaltando “la organización de la comunidad en una Comisión que se propuso llevar a cabo estas mejoras y para ello los vecinos se juntaron, dialogaron y organizaron proyectando hacia adelante buscando lo fundamental que necesita para su futuro y eso coordinado con una municipalidad que aportó la mano de obra y los vecinos el cemento es realmente maravilloso”



Valdés hizo votos para que “en la provincia se repliquen este ejemplo de organización social y este nivel de compromiso ciudadano con el futuro, con la mejora de la calidad de vida expresando admiración por este logro de los vecinos y con el esfuerzo de la municipalidad que viene ejecutando alrededor de 100 cuadras con esta modalidad”.



Aseguró que “desde el gobierno provincial venimos colaborando en estos tres años y llevamos hechas más de 100 cuadras con fondos de los correntinos para Goya que venimos también trabajando en arterias que son principales y eran fundamentales que nosotros las recuperemos para todos como la Rolón, que es una avenida central y ojalá podamos llegar hasta la Ruta 12”.



Osella agradeció a los vecinos “por el aguante” y por aportar la mitad del cemento necesario para la obra. “Nos quedan completar tres cuadras más, ya firmé las órdenes correspondientes así que el mes que viene estaremos terminando con lo que nos comprometimos”.



El intendente informó que con este sistema de “mitad y mitad” ya se terminaron más de 130 cuadras en la ciudad y anunció también trabajos en la calle Reconquista.



La señora Marta Núñez habló en representación de los vecinos agradeciendo al gobernador, intendente y autoridades “por concretar el sueño anhelado por tantos vecinos que hace más de treinta años vivimos en este barrio y este sueño pudo lograrse gracias al trabajo conjunto entre los vecinos y el municipio a cargo de Ignacio Osella y a la confianza que generó esta gestión municipal donde la palabra empeñada se cumplió”.



Luego del acto, Valdés recorrió el Club Matienzo, donde inauguró unas oficinas.



Iluminación del Club Puerto Boca



Después de el acto en la avenida Mazzanti, Valdés culminó su jornada en Goya visitando el Club Puerto Boca, donde inauguró el nuevo sistema de iluminación y también entregó indumentaria y elementos deportivos.



Allí anunció el compromiso de un importante apoyo de 2 millones de pesos -en dos cuotas- para la construcción de los vestuarios. El anuncio fue recibido con un fuerte aplauso por los presentes por este gran apoyo de parte del gobierno provincial a través de Lotería Correntina para lo cual “necesitamos que los clubes tengan su personería jurídica en orden” pidió el gobernador.



Anteriormente el mandatario estuvo en el Club Huracán, donde entregó un tractor cortacésped, elemento necesario para que el campo de juego esté en buenas condiciones en los torneos provinciales y nacionales.



Presencias



Acompañaron a los citados funcionarios el ministro de Coordinación, Horacio Ortega; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; legisladores nacionales y provinciales; secretarios y subsecretarios provinciales; funcionarios municipales y vecinos.