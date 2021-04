Emprendedora correntina recibió su marca registrada

Martes, 20 de abril de 2021

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, recibió la visita de la emprendedora Laura Rosa Vallejos ocasión en la que se le hizo entrega de la marca registrada de sus productos y recordó su experiencia en una Feria de Emprendedores en Brasil.







La Directora de Comercialización Débora Galarza Alcaraz recibió la visita de la mencionada emprendedora, quien vino a comentar acerca de su experiencia de representar a Corrientes Argentina con su producto y se le hizo entrega de la marca registrada de su producto Kuarahi Bera.







La Feria se realizó en diciembre, pero esto sirvió de vidriera para que se le abran las puertas en otras provincias y países , lo que le permitió crecer con sus ventas y logró realizar envíos de sus productos.







“Laura es una emprendedora que la iniciamos en el Ministerio con un acompañamiento constante, y le enseñamos a creer que su producto podía estar en cualquier parte no solo de la provincia sino del país, nos representó en una Feria que se realizó en Brasil , sus productos están en Casa Iberá, sin duda es una emprendedora que ha demostrado perseverancia , ella es la creadora de los muñecos que representan icónicamente a nuestra cultura correntina el Gaucho y la Guayna “ comentó Débora Galarza Alcaraz.







“Estamos muy contentos con su crecimiento, recuerdo cuando por primera vez nos mostró su idea, su producto y nos planteó si podía ser posible y desde ahí se les brindó todo el apoyo, se hizo una presentación en Casa de Gobierno, también estuvo presente en el Festival del chamamé, y ahora ya traspasa las fronteras y eso es lo que buscamos para todos los emprendedores que apoyamos, que sus productos trasciendan y crezcan económicamente” puntualizó Débora Galarza Alcaraz.







Laura participó en diciembre en forma virtual, en plena pandemia del Festival Cultural del Chamamé del Matto Grosso Brasil del que participan artistas de Brasil, Paraguay y Argentina “ vieron un video de lo que yo hacía y me contactaron, tuve que buscar un grupo de chamameceros que me ayudaron hacer el video para participar” comentó Laura .