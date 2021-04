Se amplía la vacunación a personas de 55 a 59 años y se esperan más dosis

Lunes, 19 de abril de 2021

A partir de mañana, estará abierta a inscripción para ese sector de la población, informó la Provincia.





La campaña de vacunación anticovid-19 avanza a más sectores de la población y, a partir de mañana, incluirá a personas de 55 a 59 años. Así lo anunció el Gobierno provincial ayer a través de Twitter.



La inscripción estará habilitada desde las 0 de mañana a través de la página vacunate.corrientes.gob.ar.



De esta manera, el plan de inmunización ya incluye a personal de salud, mayores de 65 años, insulinodependientes, oncológicos, inmunocomprometidos, docentes y policías y ahora a la franja de 55 a 59 años.



Es un trabajo a contra reloj el que está en marcha no solo en Corrientes sino en todo el país ante la segunda ola, que ya está provocando un crecimiento exponencial de contagios en lugares como Buenos Aires, donde rigen restricciones a la movilidad.



En este contexto, Corrientes aún mantiene una curva controlada, más allá de los brotes en el interior.



El Gobierno provincial apunta a inocular cuanto antes a los más vulnerables a complicaciones por la covid-19. Ello permitirá reducir la mortalidad, aunque no prevendrá los contagios.



El plan de vacunación arrancó en toda la Argentina el 29 de diciembre pasado, es decir que ya lleva casi 4 meses en marcha.



A la fecha, según el Monitor Público de Vacunación, Corrientes ya recibió un total de 169.651 dosis de las distintas presentaciones de vacunas.



Ahora, para esta semana se esperan que lleguen más dosis, algo que ocurriría entre hoy y mañana.



Ayer, llegó al país un total de 864.000 dosis de la vacuna Oxford/AstraZeneca contra el coronavirus a través del mecanismo del Fondo Global de Acceso a las Vacunas contra la Covid-19 (Covax), que ya envió a la Argentina 218.000 dosis el pasado 28 de marzo.



Por otra parte, en la tarde de este domingo, comenzó el operativo de cargamento de vacunas Sputnik V al avión de Aerolíneas Argentinas en Moscú.



Se estima que este vuelo llegue al país hoy, a las 19.30.



De estos 2 últimos cargamentos de vacunas Corrientes recibirá más dosis en los próximos días.



Mientras tanto, el coronavirus avanza en todo el territorio nacional. En la CABA, las terapias intensivas están al borde del colapso. El ritmo de los contagios es alto y algunos expertos temen que ello permita que se produzcan mutaciones de la enfermedad.



Corrientes apresura la campaña de vacunación conforme llegan las dosis y, en simultáneo, refuerza los controles en los accesos a la provincia y las acciones de prevención. Todas las acciones tienen como fin mitigar el impacto de la segunda ola y evitar que la cifra de muertes siga creciendo.



Ayer, el reporte oficial confirmó 7 nuevas muertes y los decesos totales a causa del covid-19 desde que comenzó la pandemia son 592.



Los pacientes en el hospital de campaña son casi todos del interior provincial.



El gobernador Gustavo Valdés pidió la semana pasada a la población del interior extremar las medidas de prevención y puntualmente, pidió a los que estén con síntomas, alertar a las autoridades sanitarias y no esperar en sus casas.



Este mensaje fue principalmente dirigido a los adultos mayores.