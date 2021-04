Empezó el pago del plus unificado a estatales provinciales Martes, 13 de abril de 2021 Como definió y comunicó el gobernador Gustavo Valdés, entre este martes 13 y el lunes 19 los agentes de la administración pública cobrarán el adicional de $14.150.





Con el pago de este beneficio tanto a activos, jubilados y pensionados, el Gobierno Provincial vuelca al mercado local otros más de $1.300 millones; a fin de mes, con la liquidación del sueldo sumará otros más de $4.800 millones y acumulará durante abril una inversión salarial superior a los $6.100 millones.



Este martes 13, percibirán el Plus Unificados aquellos agentes activos, jubilados y pensionados con Documentos Nacional de Identidad (DNI) terminados en 0 y 1; el miércoles 14, los que tengan el DNI finalizados en 2 y 3; continuará el jueves 15, día que corresponde a los que tengan el documento terminado en 4 y 5.



El viernes 16, será el turno de los DNI finalizados en 6 y 7; el cronograma de liquidación del Plus Unificado de abril culmina el lunes 19, tramo disponible desde el sábado 17 a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA.